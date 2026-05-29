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Facundo Aquilini y Daniel Liva abrirán el ciclo Casa Florecida

En junio comienza el ciclo Casa Florecida, una propuesta cultural que busca abrir un espacio de encuentro entre distintas expresiones artísticas

29 de mayo 2026 · 12:57hs
Facundo Aquilini y Daniel Liva

Facundo Aquilini y Daniel Liva

En junio comenzará en Paraná el ciclo Casa Florecida, una propuesta cultural impulsada por Casa Grande que buscará abrir un espacio de encuentro entre distintas expresiones artísticas. Música, fotografía, poesía, visuales, performances y experiencias colectivas formarán parte de una agenda pensada para que el arte circule y genere nuevos vínculos en pleno centro de la ciudad.

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La primera fecha será el sábado 6 de junio a las 21 en Casa Grande, ubicada en Andrés Pazos 35. La apertura del ciclo estará a cargo de los músicos Facundo Aquilini y Daniel Liva, quienes compartirán escenario junto a artistas invitados en una noche de canciones propias, versiones acústicas y cruces musicales.

La propuesta nació inspirada en la canción “Mi casa ha sido tomada por las flores”, de Silvio Rodríguez. Desde esa imagen, el ciclo busca construir una casa abierta al arte, al encuentro y a las emociones compartidas.

Casa Grande funciona en el edificio donde años atrás estuvo el policlínico ferroviario. El espacio conserva parte de esa historia en sus pasillos, patios y salas, aunque hoy volvió a abrirse desde otro lugar: como punto de encuentro para talleres, actividades culturales y proyectos colectivos.

Actualmente allí funcionan espacios de formación vinculados a talabartería, cerámica, marroquinería, fotografía, técnica vocal e idiomas como alemán, inglés e italiano, además de la Biblioteca Fermín Chávez, que forma parte de la vida cotidiana del lugar y suma un espacio para la lectura y el intercambio.

Desde la organización adelantaron que Casa Florecida tendrá continuidad durante los próximos meses con nuevas fechas y artistas invitados. Más allá de cada evento puntual, la propuesta también invita a recorrer la casa y habitar un espacio pensado para compartir arte, música, conversaciones y experiencias colectivas.

La noche inaugural contará además con cantina y un formato íntimo pensado para disfrutar entre amigos. Las entradas tienen un valor de 10 mil pesos y las reservas pueden realizarse al 3434050966.

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