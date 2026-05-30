Del Mundial 2022 al 2026: los televisores subieron hasta un 934%.

Entre 2022 y 2026, los televisores en Argentina aumentaron hasta 934%, con subas en todas las gamas. En Paraná la tendencia se replica.

El Mundial de Qatar 2022 llegó a la Argentina en un contexto económico atravesado por una inflación persistente y una pérdida gradual del poder adquisitivo , aunque todavía con un mercado de electrodomésticos que mantenía precios nominales significativamente más bajos que los actuales.

En ese escenario, el consumo de televisores se consolidó como uno de los fenómenos comerciales más fuertes de la previa del torneo, impulsado por la expectativa futbolística, las campañas publicitarias y la expansión de planes de financiación en cuotas sin interés.

Del Mundial 2022 al 2026: fuerte suba de televisores, con alzas de hasta 934%

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La dinámica comercial estuvo marcada por la participación activa del sistema financiero, con bancos públicos y privados ofreciendo promociones específicas vinculadas al Mundial. Entre ellas, la campaña "Adelantate al Mundial", impulsada por el Banco Provincia, permitió la compra de televisores en hasta 24 cuotas fijas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, a través de compras online en comercios adheridos. Este tipo de estrategias reforzó el vínculo entre eventos deportivos internacionales y consumo masivo de tecnología, especialmente en el segmento de pantallas planas y Smart TV.

En términos de precios, el mercado argentino de 2022 mostraba valores que, si bien elevados para el poder adquisitivo local, eran sustancialmente inferiores a los actuales en términos nominales. Un televisor Samsung T4300 de 32 pulgadas HD se ubicaba en 58.499 pesos, mientras que un AU7000 de 50 pulgadas 4K Crystal UHD costaba 111.299 pesos. El mismo modelo en 55 pulgadas alcanzaba los 170.998 pesos y la versión de 70 pulgadas se ofrecía a 222.499 pesos. En la línea The Frame, orientada a un segmento más premium, los valores iban desde 267.999 pesos en 55 pulgadas hasta 349.999 pesos en 65 pulgadas.

En otras marcas del mercado, LG ofrecía el modelo LM620 de 32 pulgadas HD a 67.999 pesos, el LM6350 de 43 pulgadas Full HD a 80.999 pesos y el UP7750 de 50 pulgadas 4K a 127.499 pesos, mientras que su versión de 70 pulgadas alcanzaba los 315.999 pesos. Sony, posicionada históricamente en la gama alta, comercializaba su línea Bravia X80J con valores de 349.999 pesos para 55 pulgadas, 479.999 pesos para 65 pulgadas y 599.999 pesos para 75 pulgadas.

Philips se ubicaba en un segmento intermedio con un 32 pulgadas HD a 53.479 pesos, un 55 pulgadas 4K a 133.299 pesos y un 70 pulgadas 4K a 227.849 pesos. Noblex y Philco, de fuerte presencia en el mercado local, ofrecían alternativas más económicas: Noblex presentaba modelos de 32 pulgadas desde 50.999 pesos y un 50 pulgadas 4K QLED a 114.999 pesos, mientras que Philco alcanzaba los 148.977 pesos en 50 pulgadas 4K y superaba los 400.000 pesos en su línea OLED de 55 pulgadas. TCL, por su parte, se consolidaba como una de las marcas más competitivas del segmento, con valores de 49.999 pesos en 32 pulgadas y 107.999 pesos en 55 pulgadas 4K.

Cuatro años después, en el contexto del Mundial 2026, el mercado de televisores en Argentina presenta una estructura completamente renovada tanto en tecnología como en precios nominales. Los modelos de 2022 en su mayoría fueron discontinuados y reemplazados por nuevas generaciones de productos, como las series CU y DU en Samsung, las líneas QNED y UHD en LG, y las nuevas generaciones de Bravia en Sony. Sin embargo, al comparar los segmentos equivalentes, se observa un incremento generalizado muy significativo.

El aumento oscila entre el 300% y el 934%, según tamaño, marca y tecnología del equipo en cada caso. El aumento oscila entre el 300% y el 934%, según tamaño, marca y tecnología del equipo en cada caso.

En el segmento de entrada, los televisores de 32 pulgadas HD pasaron de 58.499 pesos en 2022 a un promedio de 315.000 pesos en 2026, lo que representa un aumento del +439%. En los modelos de 50 pulgadas 4K, el salto es de 111.299 pesos a aproximadamente 800.000 pesos, equivalente a un incremento del +619%. En las pantallas de 55 pulgadas, el valor pasó de 170.998 pesos a alrededor de 1.100.000 pesos, lo que implica una suba del +543%. En el caso de las pantallas de 70 pulgadas, el aumento es aún más pronunciado: de 222.499 pesos a 2.300.000 pesos, con una variación del +934%.

En la gama premium, la línea The Frame también refleja incrementos significativos. El modelo de 55 pulgadas pasó de 267.999 pesos a aproximadamente 1.850.000 pesos en 2026, lo que representa una suba del +590%, mientras que la versión de 65 pulgadas creció de 349.999 pesos a cerca de 2.500.000 pesos, con un aumento del +614%.

En LG, el modelo de 32 pulgadas pasó de 67.999 pesos a 300.000 pesos, con un incremento del +341%. El 43 pulgadas 4K subió de 101.999 pesos a 575.000 pesos, con una variación del +464%, mientras que el 50 pulgadas 4K pasó de 127.499 pesos a 750.000 pesos, con una suba del +488%. Las pantallas de 70 pulgadas evolucionaron de 315.999 pesos a 1.850.000 pesos, con un aumento del +485%.

En Sony, el Bravia X80J de 55 pulgadas pasó de 349.999 pesos a 1.450.000 pesos, lo que representa un incremento del +314%, el de 65 pulgadas pasó de 479.999 pesos a 1.950.000 pesos, con una suba del +306%, y el de 75 pulgadas de 599.999 pesos a 2.900.000 pesos, con un aumento del +383%.

En Philips, el modelo de 43 pulgadas 4K pasó de 87.579 pesos a 525.000 pesos, con un incremento del +499%, el de 55 pulgadas de 133.299 pesos a 800.000 pesos, con una suba del +501%, y el de 70 pulgadas de 227.849 pesos a 1.450.000 pesos, lo que representa un aumento del +536%.

En Noblex, el modelo de 32 pulgadas pasó de 50.999 pesos a 270.000 pesos, con una suba del +430%, mientras que el de 50 pulgadas 4K pasó de 114.999 pesos a 625.000 pesos, con un incremento del +443%. En TCL, el 32 pulgadas pasó de 49.999 pesos a 270.000 pesos, con un aumento del +440%, el 50 pulgadas de 89.999 pesos a 575.000 pesos, con una suba del +539%, el 55 pulgadas de 107.999 pesos a 725.000 pesos, con un incremento del +572%, y el 65 pulgadas de 169.999 pesos a 1.050.000 pesos, con una variación del +517%.

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En Paraná

En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, el comportamiento de precios replica la tendencia nacional, con diferencias menores según stock, promociones y financiación disponible en el comercio local. En 2026, los televisores de 32 pulgadas se ubican entre 280.000 pesos y 400.000 pesos, los de 43 a 50 pulgadas entre 500.000 pesos y 900.000 pesos, y los de 55 a 65 pulgadas entre 1.000.000 pesos y 1.500.000 pesos. Las pantallas de mayor tamaño superan los 1.800.000 pesos, dependiendo del modelo y la cadena comercial.

Cadenas como Frávega, Cetrogar, Naldo, Megatone y Chemes continúan siendo actores centrales del mercado en la ciudad, con fuerte presencia de financiación en cuotas, aunque con mayor peso del análisis del Costo Financiero Total (CFT) en la decisión de compra, en un contexto donde el financiamiento sigue siendo determinante para acceder a televisores de gama media y alta.

El análisis comparativo entre el Mundial 2022 y el Mundial 2026 evidencia un aumento generalizado en los precios que oscila entre el 300% y el 934%, dependiendo del tamaño, la tecnología y la marca. Más allá de la evolución tecnológica, la renovación de líneas de productos y la mayor sofisticación de las pantallas, el acceso al televisor del Mundial pasó de ser una compra relativamente accesible mediante financiación en cuotas a convertirse en 2026 en un bien de consumo de alto valor, donde la planificación financiera, la comparación de precios y el acceso al crédito se vuelven factores determinantes para su adquisición en los hogares argentinos.