Concepción del Uruguay presentó una novedosa App de accesibilidad

Cdelu Accesible es una innovadora aplicación (APP) que permite relevar y consultar espacios accesibles de la ciudad para personas con discapacidad

Cdelu Accesible es una innovadora aplicación que permite relevar y consultar espacios accesibles de la ciudad. La herramienta, única en el país por sus características, busca fortalecer la inclusión mediante un mapa colaborativo construido por vecinos, instituciones y organizaciones vinculadas a la discapacidad .

Fue presentada oficialmente en el salón del Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay la WebApp “Cdelu Accesible”, una herramienta digital destinada a promover la accesibilidad y la inclusión en la ciudad. Del acto participaron el intendente José Lauritto, quien firmó un convenio con el desarrollador web Cristian Bulay, y estuvieron acompañados por funcionarios municipales, organizaciones vinculadas a la discapacidad, personas con discapacidad y público en general.

App Cdelu Accesible 3

En primer lugar, Ángel Salamonini, director para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Municipalidad, destacó la importancia de la iniciativa y indicó: “La App surge de la idea de un joven de la ciudad, un desarrollador informático que, a partir de una experiencia familiar, creó esta herramienta y la puso a disposición de todos los vecinos. Concepción del Uruguay es la primera ciudad del país en contar con un instrumento de estas características, algo muy valioso que debemos acompañar y agradecer”.

Por su parte, durante la presentación, Cristian Bulay explicó cómo nació el proyecto: “Cdelu Accesible surge a partir de la experiencia de acompañar a mi padre, que tiene discapacidad motriz, a distintos lugares donde muchas veces no existen las condiciones adecuadas o adaptadas para diferentes tipos de discapacidad. Esa realidad me impulsó a desarrollar esta herramienta”. El desarrollador destacó que cuando registró su web app, le indicaron que es la primera del país con estas características.

App Cdelu Accesible 2

La aplicación tiene como objetivo principal construir un mapa colaborativo de accesibilidad de Concepción del Uruguay, permitiendo que los propios vecinos carguen lugares accesibles y no accesibles de la ciudad. De esta manera, la plataforma genera un relevamiento actualizado con información útil para personas con discapacidad y sus familias.

La App cuenta con distintas categorías y filtros, entre ellos educación, salud, plazas y espacios públicos. Cada sitio registrado puede incluir información detallada sobre accesos para sillas de ruedas, rampas, baños adaptados, braille, audiodescripción y otras características vinculadas a la accesibilidad. Además, los usuarios pueden consultar una guía de lugares accesibles y acceder a información específica antes de concurrir a cada espacio.

Entre sus funciones, “Cdelu Accesible” también incorpora accesos rápidos para llamadas de emergencia a servicios como ambulancias y policía. Asimismo, posee herramientas de comunicación accesible, incluyendo opciones de lectura en voz alta para personas con dificultades visuales o de comunicación.

APP accesible Concepción del Uruguay discapacidad

La página web oficial

La plataforma está disponible tanto en versión web como para dispositivos móviles, a través de un sistema de web app que puede descargarse mediante código QR. El acceso es libre y gratuito para toda la comunidad.

Otro de los aspectos destacados es el trabajo articulado con comercios e instituciones locales: “Junto al Centro Comercial, se busca incentivar a los locales a incorporar mejoras y reformas que favorezcan la accesibilidad, promoviendo así una ciudad más inclusiva”, señaló Bulay. También se sumó información de prestadores turísticos, hoteleros y gastronómicos, y se irá sumando información a la par con la Dirección de Turismo municipal.

Finalmente, agregó: “El sistema cuenta con un mecanismo de validación y control de la información. Cada lugar cargado es revisado antes de publicarse y los usuarios pueden reportar datos incorrectos o desactualizados para mantener el relevamiento actualizado”. Se trata de un proceso dinámico y colaborativo, donde los vecinos, usuarios, familias de personas con discapacidad y los propios comerciantes o prestadores de servicios, puedan cargar y actualizar información entre todos.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Concepción del Uruguay continúa fortaleciendo su compromiso para construir una ciudad más accesible e inclusiva para todos los uruguayenses.