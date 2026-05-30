Cdelu Accesible es una innovadora aplicación que permite relevar y consultar espacios accesibles de la ciudad. La herramienta, única en el país por sus características, busca fortalecer la inclusión mediante un mapa colaborativo construido por vecinos, instituciones y organizaciones vinculadas a la discapacidad.
Concepción del Uruguay presentó una novedosa App de accesibilidad
Cdelu Accesible es una innovadora aplicación (APP) que permite relevar y consultar espacios accesibles de la ciudad para personas con discapacidad
Fue presentada oficialmente en el salón del Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay la WebApp “Cdelu Accesible”, una herramienta digital destinada a promover la accesibilidad y la inclusión en la ciudad. Del acto participaron el intendente José Lauritto, quien firmó un convenio con el desarrollador web Cristian Bulay, y estuvieron acompañados por funcionarios municipales, organizaciones vinculadas a la discapacidad, personas con discapacidad y público en general.
En primer lugar, Ángel Salamonini, director para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Municipalidad, destacó la importancia de la iniciativa y indicó: “La App surge de la idea de un joven de la ciudad, un desarrollador informático que, a partir de una experiencia familiar, creó esta herramienta y la puso a disposición de todos los vecinos. Concepción del Uruguay es la primera ciudad del país en contar con un instrumento de estas características, algo muy valioso que debemos acompañar y agradecer”.
Por su parte, durante la presentación, Cristian Bulay explicó cómo nació el proyecto: “Cdelu Accesible surge a partir de la experiencia de acompañar a mi padre, que tiene discapacidad motriz, a distintos lugares donde muchas veces no existen las condiciones adecuadas o adaptadas para diferentes tipos de discapacidad. Esa realidad me impulsó a desarrollar esta herramienta”. El desarrollador destacó que cuando registró su web app, le indicaron que es la primera del país con estas características.
La aplicación tiene como objetivo principal construir un mapa colaborativo de accesibilidad de Concepción del Uruguay, permitiendo que los propios vecinos carguen lugares accesibles y no accesibles de la ciudad. De esta manera, la plataforma genera un relevamiento actualizado con información útil para personas con discapacidad y sus familias.
La App cuenta con distintas categorías y filtros, entre ellos educación, salud, plazas y espacios públicos. Cada sitio registrado puede incluir información detallada sobre accesos para sillas de ruedas, rampas, baños adaptados, braille, audiodescripción y otras características vinculadas a la accesibilidad. Además, los usuarios pueden consultar una guía de lugares accesibles y acceder a información específica antes de concurrir a cada espacio.
Entre sus funciones, “Cdelu Accesible” también incorpora accesos rápidos para llamadas de emergencia a servicios como ambulancias y policía. Asimismo, posee herramientas de comunicación accesible, incluyendo opciones de lectura en voz alta para personas con dificultades visuales o de comunicación.
La página web oficial
La plataforma está disponible tanto en versión web como para dispositivos móviles, a través de un sistema de web app que puede descargarse mediante código QR. El acceso es libre y gratuito para toda la comunidad.
Otro de los aspectos destacados es el trabajo articulado con comercios e instituciones locales: “Junto al Centro Comercial, se busca incentivar a los locales a incorporar mejoras y reformas que favorezcan la accesibilidad, promoviendo así una ciudad más inclusiva”, señaló Bulay. También se sumó información de prestadores turísticos, hoteleros y gastronómicos, y se irá sumando información a la par con la Dirección de Turismo municipal.
Finalmente, agregó: “El sistema cuenta con un mecanismo de validación y control de la información. Cada lugar cargado es revisado antes de publicarse y los usuarios pueden reportar datos incorrectos o desactualizados para mantener el relevamiento actualizado”. Se trata de un proceso dinámico y colaborativo, donde los vecinos, usuarios, familias de personas con discapacidad y los propios comerciantes o prestadores de servicios, puedan cargar y actualizar información entre todos.
Con esta iniciativa, la Municipalidad de Concepción del Uruguay continúa fortaleciendo su compromiso para construir una ciudad más accesible e inclusiva para todos los uruguayenses.