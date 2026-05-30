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Paraná: robos y violencia familiar con intervención policial

Varios hechos policiales ocurrieron en la madrugada de este sábado. Robos y violencia familiar originaron la intervención policial en varios puntos de Paraná

30 de mayo 2026 · 09:51hs
Varios hechos policiales ocurrieron en la madrugada de este sábado en Paraná: Robos y violencia de género y pelea entre hermanos con un incendio 

Varios hechos policiales ocurrieron en la madrugada de este sábado en Paraná: Robos y violencia de género y pelea entre hermanos con un incendio 
Varios hechos policiales ocurrieron en la madrugada de este sábado en Paraná: Robos y violencia de género y pelea entre hermanos con un incendio 

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Varios hechos policiales ocurrieron en la madrugada de este sábado en Paraná: Robos y violencia de género y pelea entre hermanos con un incendio 

Varios hechos policiales ocurrieron en la madrugada de este sábado en Paraná: Robos y violencia de género y pelea entre hermanos con un incendio 
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Varios hechos policiales ocurrieron en la madrugada de este sábado en Paraná: Robos y violencia de género y pelea entre hermanos con un incendio 
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Varios hechos policiales ocurrieron en la madrugada de este sábado en Paraná: Robos y violencia de género y pelea entre hermanos con un incendio 

Varios hechos policiales ocurrieron en la madrugada de este sábado. Robos y violencia familiar originaron la intervención policial en varios puntos de la ciudad de Paraná.

robo de cables de alumbrado Paraná

Robo de cables

Un hombre fue detenido tras ser sorprendido en flagrancia cuando intentaba sustraer cableado del alumbrado público. Ocurrió durante recorridas preventivas realizadas por personal policial en calle El Paracao. Según se informó, los efectivos observaron a un hombre tironeando un cable perteneciente al sistema de iluminación pública, el cual ya se encontraba cortado en uno de sus extremos.

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Ante la situación, se procedió a demorar el sujeto en el lugar y pusieron en conocimiento de lo sucedido a la Fiscalía interviniente. Tras tomar intervención, la Justicia dispuso la detención del individuo, quien fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Tribunales, quedando a disposición de la causa.

robo obra en construcción Paraná

Robo de materiales

Un hombre fue detenido luego de ser sorprendido dentro de una obra en construcción ubicada en calle Torrealday, en Paraná. El procedimiento se llevó adelante tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un individuo desconocido en el interior del predio. Ante la denuncia, personal policial acudió rápidamente al lugar y logró localizar al sospechoso dentro de la propiedad.

Tras ser identificado y demorado, los efectivos informaron lo ocurrido al fiscal de turno, quien dispuso la detención del sujeto.Finalmente, el individuo fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Tribunales, donde quedó a disposición de la Justicia.

detenido violencia de género Paraná

Violencia de Género

Un hombre fue detenido luego de protagonizar un violento episodio en la vivienda de su ex pareja, en calle Rosario del Tala de Paraná. Fue una mujer quien advirtió al 911 para solicitar ayuda al manifestar que su ex pareja se había presentado en su domicilio en aparente estado de ebriedad y con una actitud agresiva.

De acuerdo al relato, el sujeto golpeaba insistentemente puertas y ventanas de la vivienda mientras exigía hablar con ella. A pesar de que la mujer le pidió en reiteradas oportunidades que se retirara, el individuo se negó a hacerlo.

Personal policial acudió rápidamente al lugar y logró demorar al hombre, evitando que la situación pasara a mayores. Puesto en conocimiento de lo ocurrido, el fiscal de turno dispuso la detención del involucrado, quien fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales y quedó a disposición de la Justicia.

Paraná Mosconi pelea

Pelea entre hermanos

Una violenta pelea entre familiares terminó con una casa incendiada en el barrio Mosconi de Paraná. El hecho ocurrió en calles Alberto Ginastera y Juan Sebastián Bach cuando una discusión entre hermanos derivó en una brutal agresión. Uno de ellos golpeó al otro con un hierro, provocándole una herida en la cabeza.

La violencia escaló. El agresor también prendió fuego la vivienda de su hermano con importantes daños materiales.

Al lugar acudieron efectivos policiales, bomberos y personal de emergencias, quienes trabajaron para asistir al herido y controlar el incendio.

Las circunstancias del hecho son materia de investigación y inminentes medidas judiciales.

Paraná robos Violencia de género violencia familiar Policía
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