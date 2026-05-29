Capibaras XV perdió un verdadero partidazo en Rosario tras caer por 26-25 ante Dogos XV por la fecha 13 del Súper Rugby Américas 2026.

Capibaras XV perdió un verdadero partidazo en Rosario tras caer por 26-25 ante Dogos XV por la fecha 13 del Súper Rugby Américas 2026. Un try de Ernesto Giúdice en la última jugada le dio la victoria a los cordobeses, que aseguraron el primer lugar de la fase regular y la localía para las semifinales y una eventual final.

El encuentro estuvo a la altura de dos equipos que ya tenían garantizada su presencia en los playoffs. Dogos comenzó mejor y aprovechó sus oportunidades para tomar ventaja con un try de Valentín Cabral y otro de Mateo Soler, ambos convertidos por Nicolás Roger. Sin embargo, Capibaras se mantuvo cerca gracias a la precisión de Juan Bautista Baronio y al try de Martín Vaca, que dejó el parcial 14-10 para la visita.

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En el segundo tiempo, el espectáculo creció. Franco Rossetto apoyó un try para adelantar a los rosarinos, pero Luciano Avaca respondió rápidamente para devolverle el liderazgo a Dogos. El partido se volvió de ida y vuelta, con dos equipos buscando el triunfo pese a tener la clasificación asegurada.

Súper Rugby Américas: Capibaras XV cayó ante Dogos XV en Rosario

CAPIBARAS DOGOS 1 Súper Rugby Américas: Capibaras XV cayó ante Dogos XV en Rosario

La situación parecía complicarse para los cordobeses cuando Juan Greising Revol vio la tarjeta amarilla a los 26 minutos. Capibaras aprovechó el hombre de más y dio vuelta la historia con tries de Gino Dicapua y Bruno Heit, pasando al frente 25-21 a pocos minutos del final.

Con el tiempo prácticamente cumplido y el triunfo local al alcance de la mano, Dogos mostró una vez más su carácter. En la última acción del encuentro construyó una ofensiva paciente, avanzó sobre la defensa rosarina y encontró el espacio para que Ernesto Giúdice apoyara el try decisivo que silenció el Hipódromo de Rosario.

El 26-25 final desató el festejo de Dogos XV, que volvió a demostrar por qué es el equipo más sólido del campeonato. Además de quedarse con un triunfo agónico ante otro semifinalista, aseguró el primer puesto de la fase regular y llegará a la definición del torneo con la ventaja de definir en casa.

Síntesis del partido entre Capibaras y Dogos

CAPIBARAS XV (25): 1. Diego Correa, 2. Martín Vaca, 3. Enzo Avaca, 4. Lorenzo Colidio, 5. Lucas Bur, 6. Ignacio Gandini (C), 7. Felipe Villagrán, 8. Manuel Bernstein, 9. Alejo Sugasti, 10. Juan Bautista Baronio, 11. Gino Dicapua, 12. Guido Chesini, 13. Bruno Heit, 14. Lautaro Cipriani, 15. Franco Rossetto.

Suplentes: 16. Bernardo Lis, 17. Juan Ignacio Rodríguez, 18. Ignacio Orsetti, 19. Ignacio Gallo, 20. Bautista Grenon, 21. Juan Lovell, 22. Ignacio Dogliani, 23. Tomás Sigura.

DOGOS XV (26): 1. Nicolás Revol Pitt, 2. Juan Greising Revol, 3. Octavio Filippa, 4. Lautaro Simes, 5. Enzo Ocampo, 6. Augusto Cugnini, 7. Valentín Cabral (C), 8. Genaro Fissore, 9. Nicolás Viola, 10. Nicolás Roger, 11. Luciano Avaca, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Facundo Pueyrredón, 14. Agustín De Vertiz, 15. Mateo Soler.

Suplentes: 16. Tomás Montilla, 17. Francisco Aguirre, 18. Galo Fernández, 19. Valentín Gozálvez, 20. Tomás González, 21. Genaro Podestá, 22. Facundo Rodríguez, 23. Ernesto Giúdice.

Puntos en el Primer Tiempo: 20' Penal de Juan Bautista Baronio (C), 23' Try de Valentín Cabral, convertido por Nicolás Roger (D), 28' Try de Mateo Soler, convertido por Nicolás Roger (D), 36' Try de Martín Vaca, convertido por Juan Bautista Baronio (C),

Resultado parcial: Capibaras XV 10-14 Dogos XV

Puntos en el Segundo Tiempo: 13’ Try de Franco Rossetto (C), 17’ Try de Luciano Avaca, convertido por Nicolás Roger (D), 29' Try de Gino Dicapua (C), 32' Try de Bruno Heit (C), 40' Try de Ernesto Giúdice (D).

Resultado final: Capibaras XV 25-26 Dogos XV

Incidencias: ST 26' Amonestado Juan Greising Revol (D)

Cancha: Hipódromo de Rosario

Árbitro: Pablo De Luca.

Victoria agónica de Pampas

Pampas venció en la última jugada del partido por 30 a 28 a Selknam de Chile y se mantiene en el segundo puesto de la tabla con 49 puntos tras el triunfo de Dogos ante Capibaras en el Super Rugby Américas.

Con el último penal de Estanislao Renthel sobre el final del encuentro, cuando ya había sonado el término del partido, Pampas pasó en el marcador a Selknam y se quedó con el trabajado triunfo en un duelo que no mereció llevarse la victoria.