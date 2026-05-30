La Asociación de Amigos del Museo Histórico Provincial celebra su día

Sus integrantes impulsan distintas actividades culturales e invitan a una charla abierta n el Museo a cargo de Rubén Clanvenzani el próximo jueves a las 18.

La Asociación de Amigos del Museo Histórico Provincial “Martiniano Leguizamón” cumple un rol clave en el acompañamiento de los museos y en la promoción de actividades culturales.

*En el marco del Día Nacional de las Asociaciones de Amigos de Museos, que se conmemora cada 1° de junio, la Asociación de Amigos del Museo Histórico Provincial “Martiniano Leguizamón” de Paraná realizará una actividad cultural abierta a la comunidad el próximo jueves a las 18. La propuesta incluirá una conferencia del profesor Rubén Clavenzani, actual secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad, y un brindis posterior en la sede del museo, ubicada en calles Buenos Aires y Laprida.

La fecha fue instituida por la Federación Argentina de Asociaciones de Amigos de Museos (FADAM) en conmemoración del primer encuentro nacional de estas entidades, realizado el 1° de junio de 1982. La federación reúne actualmente asociaciones de 16 provincias argentinas y alrededor de 12.000 miembros vinculados al trabajo cultural y de preservación patrimonial.

Marina Raspini y Sergio Cavallo Marina Raspini y Sergio Cavallo forman parte de la Asociación de Amigos del Museo Histórico Provincial “Martiniano Leguizamón”

Un rol clave

En diálogo con UNO, Marina Raspini, integrante de la comisión directiva de la Asociación de Amigos del Museo Histórico Provincial “Martiniano Leguizamón”, explicó que estas entidades cumplen un rol clave en el acompañamiento de los museos y en la promoción de actividades culturales. “Somos un puente, un nexo entre lo que es nuestra identidad, nuestra memoria y nuestro patrimonio”, sostuvo Raspini, quien además destacó que el museo recibe de manera permanente a escuelas, turistas y vecinos de la ciudad.

Por su parte, el presidente de la Asociación, Sergio Cavallo, detalló que actualmente la institución cuenta con 57 socios activos y que sus recursos provienen principalmente de una cuota societaria de 3.000 pesos, además de bonos contribución y actividades culturales. “Los recursos son muy pocos, pero gracias al aporte de los socios y a distintas iniciativas podemos acompañar necesidades concretas del museo”, afirmó.

Según explicó, la asociación ha financiado en los últimos años diversas mejoras vinculadas tanto al funcionamiento cotidiano como a la preservación del patrimonio histórico. Entre ellas, mencionó la compra de equipos de iluminación y sonido para el salón de usos múltiples, la donación de 60 sillas para actividades culturales y la adquisición de cortinas especiales destinadas a proteger cuadros y tapizados históricos de la exposición solar. “El edificio es muy vidriado y los rayos del sol dañan muchísimo las obras y los tapices”, indicó Cavallo en referencia a la sede modernista inaugurada en la década del 70.

La entidad también adquirió una máquina de coser destinada a la confección de fundas para conservar trajes históricos y vestimentas de época que forman parte del patrimonio del museo. Además, impulsó desfiles y actividades vinculadas a la historia del vestuario.

Museo Histórico

Otro de los aportes destacados fue la donación de un televisor plasma de 40 pulgadas ubicado en el hall principal, pensado para garantizar el acceso al patrimonio a personas con discapacidad motriz. “A través de esos videos, las personas que no pueden subir al primer piso tienen acceso a las obras exhibidas allí”, explicó Cavallo, quien reconoció que la falta de ascensor constituye uno de los desafíos pendientes del edificio.

En ese sentido, remarcó que el presupuesto provincial cubre principalmente salarios y algunas partidas específicas, mientras que las asociaciones de amigos suelen complementar necesidades que no siempre pueden resolverse con rapidez desde el Estado. “Las asociaciones vamos en complemento, en ayuda y apoyo de aquellas cosas que muchas veces se postergan por falta de recursos”, expresó.

Entre las intervenciones recientes también mencionó la donación de extractores de humedad para los sótanos del museo, donde se resguarda cerca del 90% del patrimonio que no se encuentra exhibido. “El año pasado hubo problemas de inundación en el subsuelo. El Gobierno provincial realizó las obras correspondientes y nosotros colaboramos con extractores para proteger el patrimonio”, explicó.

La Asociación de Amigos también proyecta retomar los viajes culturales y circuitos históricos que durante años organizaron como fuente de financiamiento y de difusión cultural. Entre las experiencias realizadas anteriormente mencionaron recorridos por estancias vinculadas a Justo José de Urquiza, circuitos jesuíticos y propuestas relacionadas con la cultura del vino.

Museo La Asociación de Amigos del Museo Histórico Provincial “Martiniano Leguizamón” cumple un rol clave en el acompañamiento de los museos y en la promoción de actividades culturales.

Un lugar repleto de historia

Raspini subrayó además la importancia de acercar a la comunidad al museo, un espacio que muchas personas identifican únicamente por el tradicional cañón ubicado en el ingreso. “Recorrer las salas del museo permite conocer desde los pueblos originarios hasta el período de Paraná como capital de la Confederación. Es un recorrido fundamental para comprender la historia provincial y nacional”, señaló.

El Museo alberga colecciones de documentos históricos, vestuario, objetos patrimoniales, piezas de numismática y una importante hemeroteca que actualmente atraviesa un proceso de refacción.

Actualmente, la institución abre sus puertas de martes a domingo, en los horarios de 8 a 12 y de 16 a 20, con entrada libre y gratuita.

En relación con las nuevas formas de acercar el patrimonio a la comunidad, Cavallo destacó que los museos contemporáneos buscan generar experiencias más integrales e interactivas. “Hoy los museos se viven con los cinco sentidos. Hay música, teatro, representaciones y experiencias que atraen tanto a niños como a adultos”, expresó.

Charla abierta

Precisamente, el próximo jueves 4 de junio a las 18, en el marco de la celebración por el Día Nacional de las Asociaciones de Amigos de Museos, el profesor Rubén Clavenzani brindará la conferencia titulada “Relatos necesarios de algunos hechos trascendentes. Evolución de la kinésica y la proxémica en artes escénicas y visuales”.

El actual secretario de Cultura y Educación de Paraná y exdirector del museo, abordará conceptos vinculados al lenguaje corporal, los gestos y el uso del espacio en las representaciones artísticas e históricas. “La kinésica estudia los gestos y las posturas, mientras que la proxémica analiza cómo usamos el espacio. Los lenguajes corporales también cuentan la historia”, explicó Raspini. La actividad será gratuita y abierta al público.

Museo Histórico

Finalmente, tanto Raspini como Cavallo convocaron a la comunidad a sumarse a la Asociación de Amigos del Museo, especialmente a jóvenes interesados en la historia, el patrimonio y la cultura. “Necesitamos gente con ganas de colaborar y vincularse con nuestra identidad”, expresó Raspini.

Quienes deseen asociarse, pueden acercarse al Museo durante los horarios de atención, o participar de las actividades culturales organizadas por la institución. O contactarse a través de Instagram: @amigos.museo.leguizamon