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Entre Ríos impulsa la Economía del Conocimiento como motor de desarrollo regional

Entre Ríos impulsa la Economía del Conocimiento como motor de desarrollo regional. Se inauguró la Ruta Federal del Conocimiento-Evento Paraná.

29 de mayo 2026 · 22:21hs
Entre Ríos impulsa la Economía del Conocimiento como motor de desarrollo regional.

Entre Ríos impulsa la Economía del Conocimiento como motor de desarrollo regional.

Con la presencia de autoridades provinciales, académicos y líderes del sector tecnológico, se inauguró este viernes en el Auditorio Mirador Tec la jornada Ruta Federal del Conocimiento-Evento Paraná. Bajo el lema El conocimiento, la más regional de las economías, el encuentro reúne a más de 150 especialistas con el objetivo de consolidar a la provincia de Entre Ríos y al eje Paraná-Santa Fe como un polo estratégico en la exportación de Servicios Basados en el Conocimiento (SbC) y el desarrollo productivo.

Entre Ríos apuesta al desarrollo regional

La apertura estuvo a cargo del ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el presidente de Argencon, Sebastián Mocorrea; y el director de Mirador Tec, Carlos Pallotti; quienes coincidieron en la necesidad de articular políticas públicas y privadas que potencien el talento local frente a los desafíos globales.

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Boleas destacó el compromiso del Estado provincial para generar las condiciones normativas y económicas que incentiven al sector. Resaltó que “la economía del conocimiento no es un sector del futuro, es una realidad del presente que transforma nuestra matriz productiva. Desde el Gobierno de Entre Ríos asumimos el compromiso de acompañar a los emprendedores y empresas tecnológicas, facilitando herramientas crediticias y de capacitación para que el talento entrerriano se desarrolle aquí, y para que Entre Ríos se convierta en un destino elegido por profesionales de todo el país que quieran exportar su valor al mundo”.

Por su parte, Mocorrea enfatizó las ventajas competitivas que posee la región para insertarse de manera competitiva en los mercados internacionales. “El eje Paraná-Santa Fe cuenta con un ecosistema educativo y empresarial maduro. El objetivo de la ruta federal es federalizar estas oportunidades, entendiendo que el conocimiento es el recurso más equitativo y con mayor capacidad de arraigo federal. Argentina tiene el potencial para triplicar sus exportaciones en servicios basados en el conocimiento si trabajamos unidos”, subrayó el referente de Argencon.

Finalmente, Pallotti se refirió a la importancia del trabajo sinérgico entre los polos tecnológicos locales y los municipios: “El Mirador Tec y el Polo Tecnológico de Paraná son muestras claras de lo que se puede lograr cuando el conocimiento se territorializa. Debemos adecuar la formación a los nuevos perfiles que demanda la inteligencia artificial y la transformación digital, convirtiendo la innovación en un motor cotidiano para el desarrollo de nuestras comunidades”.

Más datos del encuentro

Participaron de la jornada, coorganizada por Argencon y la Fundación Mirador Tec, más de 150 personas, entre autoridades de desarrollo productivo y educación de la provincia, y referentes de municipios, universidades y entidades educativas con orientación tecnológica, empresas de la Economía del Conocimiento (EdC), emprendedores de Entre Ríos y del eje Paraná-Santa Fe.

Los temas abordados se organizaron en los módulos e incluyeron el contexto macroeconómico e impacto en la EdC; las acciones necesarias para crecer; los desafíos estructurales tecnológicos y el impacto de la Inteligencia Artificial (IA); y los desafíos estructurales.

Entre Ríos Economía Conocimiento
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