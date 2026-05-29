El nacido en Los Conquistadores ganó el Provincial de Cross Country de 10 kilómetros y representará a Entre Ríos en el Nacional U23 en Balcarce.

Gerónimo Corujo atraviesa el mejor momento desde que comenzó a competir en atletismo. El joven oriundo de Los Conquistadores se consagró campeón provincial U23 de Cross Country en Federal, obtuvo la clasificación al Campeonato Nacional que se disputará en Balcarce y ahora buscará seguir creciendo frente a los mejores fondistas del país.

En diálogo con UNO , el atleta repasó el camino recorrido desde sus inicios, habló de los entrenamientos, de sus estudios y de los objetivos que persigue a futuro. La victoria llegó en Federal, donde se disputó el Campeonato Provincial de Cross Country sobre 10 kilómetros. Allí, Corujo protagonizó una definición apasionante frente a Máximo Andino, uno de los triatletas más destacados de Entre Ríos y múltiple campeón nacional. El atleta conquistadoriense logró despegarse en el último kilómetro y quedarse con una victoria que le permitió asegurar su lugar en el Nacional.

“Es un logro importante. Dentro de lo que venía entrenando y el rendimiento que estaba teniendo, sobre todo estos últimos meses, sabía que era posible. Venía compitiendo a un nivel alto y manejando ritmos muy fuertes”, explicó el joven de 21 años, que atraviesa una temporada de gran crecimiento.

Más allá de la confianza con la que llegó a Federal, Corujo reconoció el valor que tuvo imponerse ante rivales de enorme jerarquía. “Sabía que iba a tener batalla con Máximo Andino. Es un atleta reconocido, ganó varias veces el Triatlón de La Paz y fue campeón nacional. Por eso la alegría fue todavía más grande”, señaló.

La conquista en Federal también significó un hecho especial desde lo personal. “Es la primera vez que voy a representar a Entre Ríos en un Campeonato Nacional y eso para mí es muy importante”, contó.

Gerónimo Corujo brilló en Federal y correrá el Nacional U23

CORUJO 2

La próxima parada será Balcarce, provincia de Buenos Aires, donde el 6 de junio se llevará adelante el Campeonato Nacional de Cross Country. Allí competirán los mejores corredores del país, con representantes de cada federación provincial y atletas que integran la Selección Argentina.“El Nacional reúne a los campeones y subcampeones de cada provincia, así que el nivel va a ser altísimo. Va a ser una experiencia enorme para mí”, expresó.

El calendario no le dio demasiado margen para festejar. Apenas finalizó la competencia en Federal, Corujo y su entrenador comenzaron a planificar la preparación para el nuevo desafío. “Tuvimos muy pocos días entre una competencia y otra. En otras provincias hicieron los clasificatorios antes y tienen más tiempo de preparación. Nosotros tuvimos que cambiar rápido el chip”, explicó.

En estas semanas previas al viaje a Balcarce, el nacido en Los Conquistadores incrementó las cargas de entrenamiento y profundizó los trabajos específicos para el cross country. “Esta semana viene bastante cargada. Estamos haciendo muchos kilómetros, trabajos en tierra, subidas y también gimnasio tres veces por semana para fortalecer”, detalló.

Corujo considera que atraviesa el mejor momento desde que comenzó a correr y entiende que no es tiempo de hacer cambios bruscos. “Hoy me siento muy bien físicamente. Creo que estoy en un gran nivel y ahora no hay que inventar demasiado, sino ajustar detalles”, aseguró.

El atleta también habló de sus registros y de los objetivos que se plantea a corto plazo. Su mejor marca en 10 kilómetros la consiguió en la Maratón Aniversario de Federación, donde completó el recorrido en 32 minutos y 18 segundos. Sin embargo, cree que todavía tiene margen para bajar considerablemente esos tiempos.

“Estoy convencido de que este año puedo correr en 31 minutos largos. Capaz 31m20 o 31m30. En algunas carreras me tocó correr prácticamente solo y eso hace todo más difícil porque no tenés referencias. Creo que si compito en pruebas con mayor nivel y atletas más fuertes alrededor puedo mejorar bastante”, analizó.

Gerónimo Corujo brilló en Federal y correrá el Nacional U23

CORUJO 1 Gerónimo Corujo brilló en Federal y correrá el Nacional U23.

Después del Nacional, el calendario seguirá cargado para Corujo. Uno de los objetivos importantes será el Provincial U23 de pista que se realizará en Concordia, donde intentará clasificarse al Nacional en los 5000 metros. Aunque hoy atraviesa un gran presente, el camino dentro del atletismo comenzó hace relativamente poco. “Empecé a correr en 2022. En ese momento estaba terminando la secundaria y entrenaba por mi cuenta. Corría cuando tenía ganas, sin entrenador y sin demasiada organización”, recordó.

Las competencias en ciudades cercanas como Chajarí o Feliciano fueron sus primeras experiencias en el ambiente. Sin embargo, el gran salto llegó cuando decidió mudarse a Concordia para estudiar el Profesorado de Educación Física. “Ahí empecé a conocer atletas importantes y personas que saben muchísimo. Hace un año comencé a entrenar con mi entrenador actual y creo que ahí se produjo el cambio más grande”, explicó.

La combinación entre estudios y alto rendimiento no siempre resulta sencilla, aunque el conquistadoriense encontró la manera de organizarse. Actualmente cursa tercer año del Profesorado de Educación Física y reparte sus días entre entrenamientos, gimnasio y apuntes. “Por ahora lo llevo bien. Hay momentos donde la facultad exige más y obviamente hay que dedicarle más tiempo al estudio, pero trato de acomodarme para cumplir con las dos cosas”, comentó.

Más allá de los resultados actuales, Corujo mantiene los pies sobre la tierra y entiende que todavía está construyendo su carrera deportiva. “Mi entrenador siempre me dice que mi pico de rendimiento no es ahora. Que esto recién empieza y que los mejores años seguramente van a llegar dentro de cinco o diez años”, cerró el entrerriano.