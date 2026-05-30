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Torneo del Interior: Estudiantes y Rowing juegan como visitante

El CAE visitará a Urú Curé de Río Cuarto por el Torneo del Interior A, mientras que el Remero hará lo propio con Natación y Gimnasia de Tucumán por el TDI B.

30 de mayo 2026 · 07:53hs
Estudiantes buscará ser protagonista en el Torneo del Interior.

Estudiantes buscará ser protagonista en el Torneo del Interior.

El Torneo del Interior (TDI) de rugby volverá a escena este sábado con una jornada cargada de acción correspondiente a la tercera fecha del TDI A y la segunda del TDI B, certamen que reúne a los mejores clubes del deporte de la ovalada.

En este marco, los representantes paranaenses afrontarán exigentes compromisos fuera de casa. En la categoría principal foco de atención para la región aparece la presentación de Estudiantes, que visitará desde las 16 a Urú Curé de Río Cuarto, Córdoba, por la Zona 2 del TDI A. El encuentro será controlado por Juan Zubieta, de la Unión de Rugby del Nordeste.

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El elenco Albinegro intentará sumar en una de las plazas compleja, frente a un rival que está un punto por debajo. Para el conjunto paranaense será una prueba para ratificar su excelente presente en la continuidad del certamen, buscando mantenerse competitivo en una zona de elevada exigencia.

La programación de la tercera fecha del TDI A, que se disputará a partir de las 16, es la siguiente:

Mendoza RC vs Marista RC, Tucumán Rugby vs Gimnasia y Esgrima de Rosario, CURNE vs Tala RC, Urú Curé vs Estudiantes, Córdoba Athletic vs Jockey de Rosario, Santa Fe RC vs Universitario de Córdoba, La Tablada vs. Duendes RC, Old Resian vs Jockey de Córdoba.

El cruce entre Córdoba Athletic y Jockey de Rosario será televisado por Disney+ Premium.

Las posiciones son: Zona 1, Tucumán Rugby y GER 10 puntos, Marista RC 1 y Mendoza RC 0; Zona 2, Tala RC 10, Estudiantes 6, Urú Curé 5 y CURNE 0; Zona 3, Santa Fe RC 10, Jockey Rosario 7, Córdoba Athletic 5 y Universitario 0; Zona 4, Jockey Córdoba 9, Duendes 5, La Tablada 4 y Old Resian 1.

Por el Torneo del Interior B

Paraná Rowing Club tendrá una compleja salida cuando visite a Natación y Gimnasia de Tucumán, también desde las 16. El árbitro del encuentro será Valentín Ferrero, de Córdoba.

El Remero buscará hacerse fuerte fuera de Paraná ante uno de los equipos tradicionales, en un certamen que suele caracterizarse por la intensidad y la paridad entre los participantes. Será una buena medida para las aspiraciones del elenco entrerriano en el campeonato federal.

La programación de la segunda fecha del TDI B será: comprenderá además los siguientes partidos: a las 14.30, Liceo RC vs Los Tordos RC; a las 15, IPR Sporting vs Universitario de San Juan y Huirapuca RC vs Sociedad Sportiva; a las 16, CRAI vs Cardenales RC, Tucumán Lawn Tennis vs Mar del Plata Club, Palermo Bajo vs Universitario de Tucumán y Jockey Villa María vs Tigres RC. El encuentro entre Liceo RC y Los Tordos RC se disputará en cancha de Los Tordos.

Las posiciones son: Zona 5, Rowing 4 puntos, Cardenales RC y Natación y Gimnasia 3 y CRAI 1; Zona 6, IPR Sporting y Tucumán Lawn Tennis 4, Mar del Plata Club 1 y Universitario 0; Zona 7, Los Tordos RC 5, Sociedad Sportiva 4, Liceo RC e Huirapuca 1; Zona 8, Universitario Tucumán y Palermo Bajo 5, Tigres RC 1 y Jockey 0.

Torneo del Interior Estudiantes Rowing Rugby
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