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Secuestraron a un camionero de Federación en Armstrong y lo liberaron en Bell Ville

Un transportista oriundo de Federación fue interceptado cuando descansaba en Armstrong y trasladado por la fuerza hasta Bell Ville, en el sudeste de Córdoba.

29 de mayo 2026 · 19:51hs
Secuestraron a un camionero de Federación en Armstrong y lo liberaron en Bell Ville. No le robaron la carga.

Secuestraron a un camionero de Federación en Armstrong y lo liberaron en Bell Ville. No le robaron la carga.

Un transportista de 47 años, oriundo de Federación (Entre Ríos), vivió un verdadero calvario: fue interceptado cuando descansaba en la ciudad santafesina de Armstrong, privado de su libertad y trasladado por la fuerza hasta Bell Ville, en el sudeste de Córdoba, donde sus captores lo liberaron horas después.

El violento episodio ocurrió en las últimas horas y es investigado por la Policía de Córdoba junto al Ministerio Público Fiscal provincial. De acuerdo con el parte oficial al que accedió Villa María Ya!, el chofer fue encontrado cerca de las 11.20 del miércoles sobre la ruta provincial 3, ya en jurisdicción de Bell Ville.

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Una vez asistido por los efectivos, el camionero relató que permaneció cautivo durante varias horas luego de ser sorprendido por desconocidos mientras descansaba en Armstrong. Los delincuentes lo privaron de la libertad, lo subieron a algún vehículo y finalmente lo abandonaron a más de 100 kilómetros de distancia.

Mientras era trasladado por la policía para recibir asistencia, el propio damnificado divisó el acoplado de su camión estacionado en el kilómetro 502 de la vieja ruta nacional 9. Se trataba de un semirremolque marca Cormetal que todavía conservaba la carga completa de cítricos que transportaba al momento del secuestro. Los agentes procedieron de inmediato al secuestro del acoplado y dieron intervención a la Justicia.

Sin embargo, no pudieron dar con el camión tractor (la unidad que remolcaba el semirremolque) ni establecer la identidad de los responsables.

Un antecedente similar en la zona

El caso guarda llamativas similitudes con otro episodio ocurrido el pasado 18 de abril en la misma región. En aquella ocasión, otro camionero denunció haber sido privado de la libertad cerca de la localidad de Leones y liberado después en las inmediaciones del cruce de la autopista Córdoba-Rosario con la ruta provincial 2, muy cerca de Villa María.

En ese hecho, los delincuentes escaparon con un camión Scania, que fue visto por última vez en una estación de servicio ubicada sobre la vieja ruta 9, en el acceso sudeste de Villa María. Ahora, la Justicia cordobesa intenta reconstruir el trayecto que siguieron los delincuentes con el camión robado y determinar si actúa una banda organizada dedicada al robo de transporte de cargas en la región.

Federación Entre Ríos Córdoba
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