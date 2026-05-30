El hockey del Club Universitario dio uno de los pasos más importantes de su historia. Luego de meses de trabajo colectivo, ventas, actividades y colaboración de familias, jugadoras, entrenadores y dirigentes, la institución concretó la compra de un césped sintético de entrenamiento que será instalado en el predio ubicado junto al playón de básquet. La noticia fue confirmada esta semana por el propio club a través de sus redes sociales y representa un salto de calidad para una disciplina que continúa creciendo dentro de la entidad.

“Hoy concretamos la compra del sintético de entrenamiento. Algo que se veía muy lejano ya es oficialmente nuestro”, publicó Universitario en sus redes sociales, reflejando la emoción de quienes forman parte del proyecto. El objetivo ahora será avanzar con el traslado desde Buenos Aires, la instalación y el cerramiento del espacio donde funcionará la nueva superficie.

En diálogo con UNO, Fiorella Lazaneo, profesora, jugadora y una de las responsables del hockey infantil de Universitario, contó detalles del proceso que permitió alcanzar este objetivo y destacó el acompañamiento de toda la comunidad deportiva de la institución.

“La verdad es que es un sueño. Ya de por sí tener lo que es el césped, que es algo muy costoso, para nosotros es un primer paso muy importante”, expresó Lazaneo, todavía movilizada por la concreción de una meta que parecía difícil de alcanzar para un club barrial.

La entrenadora explicó que, si bien el sintético ya fue adquirido, todavía quedan varias etapas por delante antes de verlo completamente instalado. “Ahora se viene todo lo que es el traslado, el cerramiento y la instalación. Pero ya tener el piso es un montón”, remarcó.

Hockey sobre césped: Universitario concretó una compra histórica

universitario hockey sobre cesped 2 Fiorella Lazaneo y Brenda Cosnard, entrenadoras del Club Universitario Paraná. Delfina Siva/UNO Entre Ríos

El nuevo espacio tendrá dimensiones aproximadas de 20 metros de ancho por 35 de largo y estará ubicado junto al playón de básquet de la institución. Allí entrenarán las divisiones formativas y también el plantel superior, que actualmente debe alquilar otros espacios para desarrollar sus prácticas.

La compra del césped sintético comenzó a tomar forma durante el segundo semestre de 2025. Según explicó Lazaneo, el proyecto empezó a gestarse entre agosto y noviembre del año pasado y fue avanzando gracias a distintas actividades organizadas por el club y el hockey.

“Cuando uno dice que era un sueño lejano, tiene que ver con que nos comparábamos con otros clubes. Sabemos que no es fácil tener un sintético porque es muy costoso. Tal vez no sea una cancha oficial para disputar partidos, pero sí nos va a servir muchísimo para entrenar y fomentar las inferiores”, señaló.

En ese sentido, destacó especialmente el sentido de pertenencia que se generó alrededor del proyecto. “Acá no es que uno hace algo y es solamente para hockey. Todo el club colaboró. Hicimos matinés, cantinas, bonos contribución y siempre nos ayudaron todos los deportes de la U. La gente lo siente como algo propio”, sostuvo.

Para Universitario, justamente, uno de los aspectos más valiosos del proceso fue comprobar el compromiso colectivo de socios, familias, dirigentes y deportistas de otras disciplinas. “No fue algo de una sola persona. Si no colaboraban todos, hubiera sido imposible”, resumió.

Entre las actividades realizadas aparecieron ventas de entradas, rifas, eventos y aportes solidarios. Incluso las categorías infantiles tuvieron participación activa junto a sus familias.

“Las infantiles ayudaron muchísimo. Sus papás colaboraron con entradas, con la cantina, buscando apoyos y difusión. También estuvieron las chicas de Primera, dirigentes, secretarios y gente del club que siempre acompañó”, detalló Lazaneo.

Actualmente el hockey de Universitario cuenta con alrededor de 40 chicos y chicas en divisiones infantiles, distribuidos entre categorías Sub 6, Sub 8 y Sub 10. Además, la institución posee Primera División y continúa trabajando para sumar nuevas categorías tanto femeninas como masculinas.

“Nosotros arrancamos el año pasado con infantiles y siempre tuvimos un buen volumen de chicos. El club está cerca de la gente y permite hacer un deporte que muchas veces requiere otros recursos”, analizó.

Hockey sobre césped: Universitario concretó una compra histórica

universitario hockey sobre cesped 1 Hockey sobre césped: Universitario concretó una compra histórica Delfina Silva/UNO Entre Ríos

La profesora también comparó la realidad de Universitario con otros espacios donde desarrolló su carrera deportiva y valoró la posibilidad de acercar el hockey a más familias.

“Yo entrené en clubes con cancha sintética y sé la diferencia que hay. Pero también creo que nosotros podemos ser un club de barrio y ofrecerles lo mejor a los chicos. Tratamos de brindar buenas condiciones con una cuota mínima para lo que representa este deporte”, indicó.

El nuevo sintético apunta justamente a mejorar la calidad de los entrenamientos y ofrecerles mejores herramientas de crecimiento a las jugadoras más jóvenes.

“No está mal entrenar en pasto, pero el sintético te da otro salto de categoría. Las nenas participan en encuentros de federación y se cruzan con otros clubes que ya tienen estas instalaciones. Tener su propio lugar es muy importante”, explicó.

Además del impacto deportivo, la obra también permitirá reducir costos. Hasta el momento, el plantel de Primera División debía alquilar otras canchas para entrenar, algo que representaba un gasto importante para la disciplina.

“Para nosotros ya es muchísimo poder entrenar en nuestro lugar y no tener que estar alquilando espacios. Eso es muy costoso y muchas veces complica la continuidad”, reconoció.

El próximo gran objetivo del hockey universitario será reunir fondos para afrontar la instalación definitiva. En ese marco, el club ya trabaja en la organización de un bingo programado para el 5 de julio, evento que buscará recaudar dinero para avanzar con las obras.

“Ahora todas las energías están puestas en trabajar para traer el sintético desde Buenos Aires y poder instalarlo. El bingo será clave para ayudarnos con todo eso”, contó Lazaneo.

La expectativa dentro de Universitario es enorme. Aunque saben que todavía queda camino por recorrer, puertas adentro consideran que la compra del césped representa un antes y un después para la disciplina.

“Creo que este es el puntapié inicial para algo mucho más grande. El sueño verdadero es tener una cancha oficial y competir de igual a igual con todos”, afirmó.

La entrenadora sostuvo que el crecimiento del hockey dependerá en buena medida de la infraestructura que logren construir durante los próximos años. Por eso entienden que el nuevo sintético puede convertirse en el semillero ideal para futuras generaciones. “Esto puede ayudarnos muchísimo para seguir sumando categorías y jugadores, concluyó Lazaneo.