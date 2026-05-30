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Talleres recibe al líder del Torneo Dos Orillas de Damas

Por la novena fecha de la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas, el Rojo será anfitrión de Banco Provincial de Santa Fe.

30 de mayo 2026 · 07:24hs
Banco Provincial visitará Paraná con el objetivo de mantener el liderazgo en el Torneo Dos Orillas.

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Se viene una atractiva e intensa jornada durante la tarde de este sábado en la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas de Damas, certamen que organizan en conjunto la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH).

En la novena fecha –antepenúltima– de la Zona Campeonato, todas las miradas estarán puestas en el predio de calle Toribio Ortiz, donde Talleres Rojo recibirá al líder Banco Provincial en uno de los encuentros más destacados de la programación. El conjunto paranaense intentará hacerse fuerte como local y descontarle unidades al elenco santafesino, que llega como único puntero y con la intención de sostenerse en lo más alto de la tabla.

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La jornada tendrá además otros cruces de gran relevancia para las aspiraciones de los protagonistas. Rowing Azul se medirá con Universitario; Santa Fe RC Azul enfrentará a Estudiantes Negro; Alma Juniors chocará con El Quillá Azul; La Salle Jobson jugará ante CRAI Azul; mientras que Paracao será local frente a Estudiantes Blanco. Todos los partidos fueron programados para las 17.

En lo que tiene que ver con las posiciones, Banco Provincial lidera con 19 puntos, seguido por La Salle Jobson con 17 y El Quillá con 15. Más atrás aparecen Talleres con 13 y CRAI con 12, en una lucha muy cerrada por los puestos de privilegio. Rowing suma 10 unidades, Estudiantes Negro tiene 9, Santa Fe RC y Alma Juniors reúnen 8, Estudiantes Blanco acumula 4, Paracao 2 y Universitario cierra con una unidad.

En el acenso del Torneo Dos Orillas

También se jugará la séptima jornada de la Zona Ascenso. En la B1, lo más importante estará en la localidad santafesina de San Carlos Centro, donde se enfrentarán los líderes Argentino y Tilcara. Otro duelo que se destaca es el gran clásico santafesino de fútbol, trasladado al deporte de la bocha y el stick, entre Unión y Colón.

Programación en la Zona Ascenso B1: a las 16, Capibá vs Santa Fe RC Blanco y Argentino de San Carlos Centro vs Tilcara; a las 17, Unión vs Colón (en el predio de la ASH) y Unión Agrarios Cerrito vs La Paz HC.

Posiciones: Argentino y Tilcara 10 puntos; Santa Fe RC B 9, Capibá 7, Colón y Unión 6, Talleres Blanco 4, La Paz HC y Unión Agrarios de Cerrito 3.

Mientras que por la Zona Ascenso B2, el puntero El Quillá Blanco visitará a Rowing Blanco. Los encuentros serán: a las 15.30, Atlético Franck vs Colón de San Justo; a las 17, Rowing Blanco vs El Quillá Amarillo (en Tilcara) y Estudiantes Amarillo vs CRAI Blanco.

Posiciones: El Quillá Amarillo 12 puntos, CRAR y Atlético Franck 9, Rowing Blanco y Colón de San Justo 5, Diamantino 2, Estudiantes Amarillo y CRAI Blanco 1.

Torneo Dos Orillas de Caballeros

También se jugará la quinta fecha del Torneo Dos Orilla de Caballeros, en la que los representantes de la FEH, Talleres y Estudiantes, jugarán como visitante en la Zona A. El Rojo se medirá ante Náutico El Quillá; mientras que el conjunto Albinegro se enfrentará con La Salle Jobson.

Torneo Dos Orillas Talleres Federación Entrerriana de Hockey Hockey sobre césped
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