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SMN pronosticó  una semana fría y nubosa

Este sábado se presenta con neblinas matinales, cielo mayormente nublado por la tarde y temperaturas promedio de entre 9 y 19 grados, según el SMN.

30 de mayo 2026 · 07:10hs
Este sábado se presenta con neblinas matinales

Este sábado se presenta con neblinas matinales, parcialmente nublado por la tarde y noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 9 y los 19 grados, según el SMN.

El Servicio Meteorológico Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una semana fría y nubosa. Este sábado se presenta con neblina por la mañana, cielo mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 9 grados de mínima y los 19 grados de máxima y el viento soplarà del sector este rotando al norte.

Para el domingo se esperan neblinas matinales y cielo mayormente nublado durante el resto de la jornada. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 9 y los 19 grados y los vientos soplarán del sector sudeste rotando al este.

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El SMN emitió un alerta para este lunes por presencia de niebla y neblinas matinales. La semana continuarà sin lluvias. Pronóstico extendido

SMN: inicia semana con niebla y neblinas matinales

El lunes en tanto se espera un cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde con temperaturas promedio de entre 12 y 19 grados y vientos del sector este.

Neblina Parana

El martes, las temperaturas serán de entre 8 y 17 grados con cielo muy nublado y vientos del sector este.

El miércoles se mantendrá las condiciones meteorológicas, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, temperaturas promedio de entre 11 y 17 grados y vientos del este rotando al noreste.

El jueves las temperaturas promedio serán de 11 y 16 grados. El cielo estará mayormente nublado durante la mañana y nublado durante la tarde, con vientos del noreste rotando al norte.

El viernes se registrará un leve aumento de las temperaturas promedio que se ubicarán entre los 18 y los 24 grados. El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán desde el noreste rotando hacia el sector norte.

SMN Semana temperaturas Pronóstico extendido
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