Shakira estrenó nueva canción con letra picante

No obstante también se dirigió a sus ex suegros, más precisamente a Joan Piqué, padre del ex futbolista: "Dicen que no hay que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura". Esto confirma cada vez más el rumor que circuló por mucho tiempo, en el que la artista y sus suegros no tenían una relación cordial.

Pero el mensaje más fuerte fue, sin dudas, para Lili Melgar quien además participó en un cameo del videoclip. Melgar era nada menos que la niñera de sus hijos que trabajó para la pareja durante muchos años. Según la prensa internacional, habría sido ella la que advirtió a Shakira de la infidelidad de su pareja y, a raíz de esto, Piqué la habría despedido sin justificativo ni indemnización. "Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización", cantó la colombiana.