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Selena Gomez y Demi Lovato se reencontraron después de años de distanciamiento

Las cantantes de Disney, Selena Gomez y Demi Lovato dejaron sus diferencias atrás y compartieron un abrazo que revolucionó las redes sociales.

15 de abril 2026 · 09:28hs
Selena Gomez y Demi Lovato se reencontraron después de años de distanciamiento

Selena Gomez y Demi Lovato se reencontraron después de años de distanciamiento

Las exestrellas de Disney, Selena Gómez y Demi Lovato, protagonizaron un amigable reencuentro tras años de distanciamiento y rumores de una mala relación entre ellas.

En el marco del inicio de su gira en Estados Unidos, la protagonista de Sunny entre estrellas reavivó la nostalgia de sus seguidores cuando invitó al escenario a Joe Jonas, para interpretar juntos “This is me”, el clásico dúo de Camp Rock.

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Además de la presencia del Jonas Brothers, los fanáticos notaron la presencia de Gómez en una de las plateas frente al escenario. Su imagen disfrutando del show se viralizó en redes sociales

Desde sus redes sociales personales, Selena tomó imágenes de la presentación y celebró el éxito de Demi.

Selena Gomez y Demi Lovato tienen una larga historia de amistad. Ambas saltaron a la fama como parte del elenco de Barney & Friends y luego se reencontraron como las figuras que marcaron una generación en Disney Channel.

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Histórica rivalidad

Sin embargo, a medida que iban creciendo y conociendo otros círculos de personas, las que supieron ser íntimas amigas se distanciaron en cuestión de semanas y frente al ojo de su público.

El punto de quiebre mediático ocurrió en 2010, cuando ante la pregunta de un fan sobre Selena, Demi respondió con el ya icónico: "Pregúntale a Taylor", dando a entender que Gomez ya no era tan cercana a ella, sino que esta prefería la amistad de Taylor Swift.

A lo largo de la última década, ambas estrellas hicieron públicas sus crisis de salud mental, consecuencia de trabajar en la industria desde corta edad. Desde entonces y con historias similares, las dos tuvieron breves acercamientos públicos que daban a entender que cualquier problema entre ellas estaba superado.

Selena Gómez Disney Histórica Demi Lovato Estados Unidos
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