Uno Entre Rios | Escenario | Midachi

Midachi vuelve a Santa Fe con un show de despedida en el estadio cubierto de Unión

El trío humorístico Midachi se presentará el sábado 5 de septiembre. Las entradas se pondrán a la venta desde el 14 de abril.

14 de abril 2026 · 13:56hs
Midachi vuelve a Santa Fe con su gira final

Midachi vuelve a Santa Fe con su gira final
Midachi vuelve a Santa Fe con un show de despedida en el estadio cubierto de Unión

Midachi vuelve a Santa Fe con un show de despedida en el estadio cubierto de Unión

El trío humorístico se presentará el 5 de septiembre. Las entradas se pondrán a la venta desde el 14 de abril. El grupo Midachi anunció su regreso a los escenarios con una gira de despedida que incluirá una presentación en Santa Fe. El espectáculo tendrá lugar el sábado 5 de septiembre a las 21, en el Estadio Cubierto del Club Atlético Unión.

Midachi vuelve a Santa Fe con su gira final

Integrado por Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato, el trío santafesino construyó una trayectoria que atravesó distintas generaciones, con un estilo de humor ligado a lo cotidiano y a la cultura popular.

alejandro lerner se presentara en santa fe con su gira por los 40 anos de trayectoria

Alejandro Lerner se presentará en Santa Fe con su gira por los 40 años de trayectoria

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Midachi 1

El show propone un recorrido por los personajes, sketches y momentos más recordados de su carrera. La presentación forma parte de una serie de funciones con las que el grupo busca reencontrarse con su público en un tramo final que pone en foco su historia en el escenario.

Las entradas estarán disponibles desde el martes 14 de abril a las 10, a través de Ticketway, tanto en su plataforma online como en puntos de venta físicos. En Paraná, se podrán adquirir en Terco Tour (25 de Mayo 453) y en NEXON (Urquiza 1031), entre otros espacios habilitados en la región.

LEER MÁS: RIA Paraná: el festival internacional de payasas y bufonas llega a Paraná

Midachi Santa Fe Show humor comedia
Noticias relacionadas
Zeballos y Duki lanzaron Malparido y sellaron una colaboración con historia.

Zeballos y Duki lanzaron "Malparido" y sellaron una colaboración con historia

Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes. A sus 64 años, el músico había sido ingresado en el Hospital Italiano de Mendoza por complicaciones de salud.

Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes

Paula Righelato en la redacción de UNO

RIA Paraná: el festival internacional de payasas y bufonas llega a Paraná

experiencia queen llega a parana con su greatest hits tour 2026

Experiencia Queen llega a Paraná con su "Greatest Hits Tour 2026"

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Midachi vuelve a Santa Fe con un show de despedida en el estadio cubierto de Unión

Midachi vuelve a Santa Fe con un show de despedida en el estadio cubierto de Unión

Alejandro Lerner se presentará en Santa Fe con su gira por los 40 años de trayectoria

Alejandro Lerner se presentará en Santa Fe con su gira por los 40 años de trayectoria

Ultimo Momento
Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Midachi vuelve a Santa Fe con un show de despedida en el estadio cubierto de Unión

Midachi vuelve a Santa Fe con un show de despedida en el estadio cubierto de Unión

Alejandro Lerner se presentará en Santa Fe con su gira por los 40 años de trayectoria

Alejandro Lerner se presentará en Santa Fe con su gira por los 40 años de trayectoria

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones

Buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones

Policiales
Buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones

Buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones

Juicio por la muerte de Kathaleya: los padres se acusan mutuamente

Juicio por la muerte de Kathaleya: los padres se acusan mutuamente

Juicio por beba muerta en Paraná: A Kathaleya la destruyeron González y Hernández, dijo la fiscal

Juicio por beba muerta en Paraná: "A Kathaleya la destruyeron González y Hernández", dijo la fiscal

Droga oculta en un pañal: detuvieron a una mujer en la Terminal de Ibicuy

Droga oculta en un pañal: detuvieron a una mujer en la Terminal de Ibicuy

Colón: detuvieron a Nino Acosta por el crimen del sereno hallado dentro de una pared

Colón: detuvieron a "Nino" Acosta por el crimen del sereno hallado dentro de una pared

Ovación
Liga Argentina: están los rivales de Central Entrerriano y La Unión de Colón

Liga Argentina: están los rivales de Central Entrerriano y La Unión de Colón

Urquiza derrotó a Quique con claridad por la Liga Federal

Urquiza derrotó a Quique con claridad por la Liga Federal

Torneo Apertura: Vélez derrotó a Central Córdoba y llegó a la cima de la Zona A

Torneo Apertura: Vélez derrotó a Central Córdoba y llegó a la cima de la Zona A

Estudiantes, con una cantera que no para de crecer

Estudiantes, con una cantera que no para de crecer

Antes del Superclásico, Boca quiere dar un paso clave en la Libertadores contra Barcelona (SC)

Antes del Superclásico, Boca quiere dar un paso clave en la Libertadores contra Barcelona (SC)

La provincia
Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con River Plate

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Alumnos de Paraná participaron de una actividad sobre Borges en la plaza que lleva su nombre

Agmer Entre Ríos convoca a una jornada de lucha con protestas

Agmer Entre Ríos convoca a una jornada de lucha con protestas

OSER: denuncian vulnerabilidad institucional y colapso en prestaciones

OSER: denuncian "vulnerabilidad institucional" y colapso en prestaciones

San Benito cumple 147 años y lo festejará con grandes actividades

San Benito cumple 147 años y lo festejará con grandes actividades

Dejanos tu comentario