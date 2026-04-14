Midachi vuelve a Santa Fe con un show de despedida en el estadio cubierto de Unión

El trío humorístico Midachi se presentará el sábado 5 de septiembre. Las entradas se pondrán a la venta desde el 14 de abril.

El trío humorístico se presentará el 5 de septiembre. Las entradas se pondrán a la venta desde el 14 de abril. El grupo Midachi anunció su regreso a los escenarios con una gira de despedida que incluirá una presentación en Santa Fe. El espectáculo tendrá lugar el sábado 5 de septiembre a las 21, en el Estadio Cubierto del Club Atlético Unión.

Integrado por Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato, el trío santafesino construyó una trayectoria que atravesó distintas generaciones, con un estilo de humor ligado a lo cotidiano y a la cultura popular.

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Midachi 1

El show propone un recorrido por los personajes, sketches y momentos más recordados de su carrera. La presentación forma parte de una serie de funciones con las que el grupo busca reencontrarse con su público en un tramo final que pone en foco su historia en el escenario.

Las entradas estarán disponibles desde el martes 14 de abril a las 10, a través de Ticketway, tanto en su plataforma online como en puntos de venta físicos. En Paraná, se podrán adquirir en Terco Tour (25 de Mayo 453) y en NEXON (Urquiza 1031), entre otros espacios habilitados en la región.