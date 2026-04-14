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Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes

Dolor en el rock por la muerte de Felipe Staiti. A sus 64 años, el músico había sido ingresado en el Hospital Italiano de Mendoza por complicaciones de salud.

14 de abril 2026 · 09:18hs
Murió Felipe Staiti

Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes. A sus 64 años, el músico había sido ingresado en el Hospital Italiano de Mendoza por complicaciones de salud.
Murió Felipe Staiti

Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes. A sus 64 años, el músico había sido ingresado en el Hospital Italiano de Mendoza por complicaciones de salud.
Murió Felipe Staiti

Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes. A sus 64 años, el músico había sido ingresado en el Hospital Italiano de Mendoza por complicaciones de salud.

El músico mendocino Felipe Staiti, guitarrista y miembro fundador de la banda Los Enanitos Verdes, falleció a los 64 años tras permanecer internado por complicaciones de salud, en una noticia que generó fuerte impacto en el ambiente del rock nacional.

Staiti murió este lunes en el Hospital Italiano de Mendoza, donde había sido ingresado luego de presentar serios problemas en la salud, confirmado por Diego Gareca, secretario de Cultura de Mendoza.

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Felip Stiati Marciano Cantero Los Enanitos Verdes rock

El autor de “Tender un puente” y “Cultura y Política”, escribió un sentido mensaje en redes sociales para despedir al legendario guitarrista. “Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables”, posteó en X. Y concluyó: “Recordaremos para siempre tu música”.

LEER MÁS: Murió Horacio 'Marciano' Cantero, líder de Los Enanitos Verdes

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el guitarrista había presentado complicaciones en su estado de salud que habían encendido señales de alarma en su entorno, incluso con la posibilidad de ser trasladado a Buenos Aires para continuar su tratamiento.

Felip Stiati Marciano Cantero Los Enanitos Verdes

Referente indiscutido del rock en español, Staiti fue uno de los creadores de Los Enanitos Verdes en 1979, junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo, banda que marcaría a generaciones con clásicos como “Lamento Boliviano” y “La muralla verde”.

Tras la muerte de Cantero en 2022, el guitarrista asumió un rol central dentro del grupo, convirtiéndose en su voz y principal referente en los escenarios, manteniendo vigente el legado de la banda en distintos países.

Felipe Staiti Marciano Cantero Los Enanitos Verdes 1 (1)

A lo largo de su carrera, Staiti fue reconocido no solo por su talento como guitarrista y compositor, sino también por su influencia en el desarrollo del rock latinoamericano, siendo parte de una de las bandas más importantes surgidas en la década del 80.

Su fallecimiento provocó numerosas muestras de dolor en el ámbito cultural, especialmente en Mendoza, donde era considerado una figura emblemática y uno de los músicos más influyentes de la escena local.

De esta manera, el rock argentino despide a uno de sus grandes referentes, cuya obra y legado permanecerán en la historia de la música latinoamericana.

Felipe Staiti Guitarrista Los Enanitos Verdes
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