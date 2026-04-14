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Buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones

Daniel Javier Scheibner, de 45 años, salió el jueves pasado hacia Paraná y de allí viajaría a Misiones. Piden ayuda para localizarlo

14 de abril 2026 · 13:35hs
Daniel Javier Scheibner

Daniel Javier Scheibner, de 45 años, salió el jueves pasado hacia Paraná y de allí viajaría a Misiones. Piden ayuda para localizarlo

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicita colaboración para localizar a Daniel Javier Scheibner, de 45 años, quien el jueves de la semana pasada viajo desde Crespo a Paraná, donde tenía previsto abordar un colectivo hacia Misiones.

En el alegato de apertura del juicio, los defensores de los acusados desplegaron sus teorías del caso. La defensa de González acusa a Hernández y viceversa.

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paradero
Paradero: buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones

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Paradero

Scheibner es delgado, mide 1,65 metros, tiene cabello corto de color castaño, ojos verdes y piel trigueña.

Cualquier información sobre su paradero puede suministrarse al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial (0800 444 6372) o comunicándose con la Comisaría de Crespo (0343) 4951605.

Paraná Crespo Colectivo Hombre Misiones
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