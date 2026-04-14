La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicita colaboración para localizar a Daniel Javier Scheibner, de 45 años, quien el jueves de la semana pasada viajo desde Crespo a Paraná, donde tenía previsto abordar un colectivo hacia Misiones.
Buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones
Daniel Javier Scheibner, de 45 años, salió el jueves pasado hacia Paraná y de allí viajaría a Misiones. Piden ayuda para localizarlo
14 de abril 2026 · 13:35hs
Paradero
Scheibner es delgado, mide 1,65 metros, tiene cabello corto de color castaño, ojos verdes y piel trigueña.