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Rosario Central se presenta en Paraguay

Desde las 19, Rosario Central visitará a Libertad, por la segunda fecha del Grupo H. Por otra parte, Independiente Rivadavia visitará a Fluminense.

15 de abril 2026 · 07:28hs
Ángel Di María

Ángel Di María, la gran figura de Rosario Central.

Rosario Central tendrá una dura visita este miércoles, cuando se enfrente con Libertad de Paraguay por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio La Huerta de la ciudad de Asunción y se podrá ver a través Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

El árbitro designado fue el brasilero Raphael Claus, mientras que en el VAR estará su compatriota Daniel Nobre.

Di María jugó en Rosario Central, que igualó de local.

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Fideo Di María se recupera de una lesión en su aductor y todavía no está confirmado para el debut de Rosario Central.

Con Ángel Di María en duda, Rosario Central hace su estreno

El Canalla viene de debutar en la actual edición de la Copa Libertadores con un muy flojo empate sin goles ante Independiente del Valle, por lo que buscará volver de Paraguay con los tres puntos para así acomodarse en el Grupo H.

En lo que respecta al ámbito local, la Academia perdió 3-1 este fin de semana como visitante frente a Huracán, por la 14ª fecha, y cayó a la quinta posición en la Zona B.

De todas maneras, en dicho encuentro se preservó a varios de los jugadores que suelen ser titulares, por lo que llegarán en óptimas condiciones desde lo físico.

Libertad de Paraguay, por su parte, tuvo un muy flojo inicio de campaña en el torneo de clubes más importante de América, ya que cayó 3-1 como visitante ante la Universidad Central de Venezuela.

Independiente Rivadavia juega en el Maracaná

Desde las 21.30, Independiente Rivadavia de Mendoza visitará a Fluminense por la segunda fecha del Grupo C. La Lepra viene de ganar un triunfazo en su debut copero ante Bolívar de Bolivia; mientras que los brasileños igualaron como visitantes contra La Guaira de Venezuela.

Rosario Central Libertad Independiente Rivadavia Copa Libertadores
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