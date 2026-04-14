Uno Entre Rios | Ovación | Agustín Marchesín

Marchesín dejó la cancha entre lágrimas y se teme por una grave lesión

Agustín Marchesin salió lesionado en su rodilla y con lágrimas en sus ojos. Dijo en plena cancha: "Me rompí".

14 de abril 2026 · 21:30hs
Agustín Marchesin visiblemente conmovido. 

Agustín Marchesin visiblemente conmovido. 

El partido de Boca ante Barcelona por la segunda fecha de la Copa Libertadores comenzó con una muy mala noticia: Agustín Marchesín salió lesionado en su rodilla derecha y dejó la cancha envuelto en lágrimas sin poder pisar firmemente. Fue reemplazado por Leandro Brey a los 12 minutos del primer tiempo.

Lo que pasó con Agustín Marchesin

Luego de salir a tapar a un costado del área ante un ataque del conjunto ecuatoriano, el arquero de 38 años volvió rápidamente a ocupar su lugar bajo los tres palos y, al momento de frenarse a la espera del centro rival, las imágenes muestran claramente cómo su rodilla derecha pierde estabilidad y sufre una torsión inusual. Enseguida se tiró al piso y llamó a los médicos.

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Las caras de sus compañeros fueron elocuentes y Claudio Úbeda mandó inmediatamente a Brey a hacer la entrada en calor. Marchesín se señaló su rodilla derecha en reiteradas ocasiones e hizo el clásico gesto de: "Ojo". Y aunque era evidente que no iba a poder seguir en cancha, intentó frenar el cambio antes de romper en llanto.

Agustín Marchesín Lesión Leandro Brey Copa Libertadores
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