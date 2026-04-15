Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: Senado retoma el debate

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada elimina restricciones a la titularidad extranjera de tierras y deroga prohibición de cambio de uso tras incendios

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada elimina restricciones a la titularidad extranjera de tierras y deroga prohibición de cambio de uso tras incendios

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada elimina restricciones a la titularidad extranjera de tierras y deroga prohibición de cambio de uso tras incendios

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada elimina restricciones a la titularidad extranjera de tierras y deroga prohibición de cambio de uso tras incendios

Este miércoles, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado de la Nación reanudará el tratamiento del proyecto de Ley sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada , impulsada por Federico Sturzenegger . La jornada, que comenzará a las 15:00 en el Salón Azul, contará con la participación de una veintena de especialistas y actores sociales tras el cuarto intermedio dispuesto la semana pasada.

El oficialismo busca avanzar con la firma del dictamen hacia la próxima semana, mostrándose abierto a introducir modificaciones sugeridas por sectores de la oposición. La reunión informativa de hoy será clave para definir el consenso necesario antes de que el texto pase a la firma de los senadores, lo cual podría ocurrir en los próximos días si el oficialismo logra amalgamar las propuestas de los bloques aliados.

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 27 de marzo, propone una reforma integral de diversas normas vigentes, incluyendo la Ley de Expropiaciones, el Código Procesal Civil y Comercial, la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego.

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Entre sus puntos centrales, busca agilizar los procesos de desalojo mediante una vía sumarísima y permitir la restitución anticipada de inmuebles ocupados de forma ilegítima. Asimismo, la iniciativa pretende eliminar las restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales y derogar las prohibiciones de cambio de uso de suelo en zonas afectadas por incendios (que actualmente son de entre 30 y 60 años).

Senado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (3)

Posturas enfrentadas en el recinto

Oficialismo (La Libertad Avanza): La defensa de la norma estuvo liderada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien sostiene que la ley se apoya en los pilares de equilibrio fiscal y libertad económica. El Gobierno argumenta que el respeto efectivo a los derechos de propiedad es fundamental para atraer inversiones de gran escala, las cuales se habrían visto frenadas por la inseguridad jurídica actual. Además, defienden la descentralización del Régimen de Regularización Dominial para otorgar mayor protagonismo a provincias y municipios.

Oposición Dialoguista: Este sector ha manifestado su voluntad de acompañar el debate, pero condiciona su apoyo a la introducción de cambios en el texto original. El oficialismo ya ha tomado nota de estos reclamos para incorporarlos en el dictamen final.