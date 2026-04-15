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River tiene su estreno en el Estadio Monumental

Tras empatar en el debut, River recibirá desde las 21.30 a Carabobo de Venezuela, por la segunda fecha del Grupo H.

15 de abril 2026 · 07:28hs
River viene de ganarle a Racing por el campeonato local.

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River recibirá este miércoles a Carabobo de Venezuela, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, con el objetivo de reponerse luego del flojo debut que tuvo la semana pasada. El partido, que está programado para las 21.30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium.

El árbitro será peruano Kevin Ortega, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe.

El complejo ubicado por la ruta 12 es de la gente de River en Paraná.

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El Millonario viene de tener un flojo inicio en esta Copa Sudamericana, ya que en su debut igualó 1-1 como visitante ante Blooming de Bolivia.

En lo que respecta al ámbito local, los dirigidos por Eduardo Coudet atraviesan un gran momento en el Torneo Apertura, donde ganaron sus últimos cinco partidos para ubicarse segundos en la Zona B con 26 puntos, solo por debajo de Independiente Rivadavia de Mendoza.

De cara a este encuentro, el Chacho Coudet rotaría jugadores ya que el fin de semana será el Superclásico ante Boca. Una de las incógnitas en el 11 inicial pasa por la defensa, debido a que aún no está definido si el acompañante de Lautaro Rivero en la zaga central será Germán Pezzella o Tobías Ramírez. Además, aún pelean por un lugar el mediocampista ecuatoriano Kendry Páez y el delantero Ian Subiabre.

Carabobo, por su parte, tuvo un gran debut en esta Copa Sudamericana, donde le ganó 1-0 como local al Bragantino de Brasil.

Formaciones para River y Carabobo

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella o Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre o Kendry Páez y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Tortolero; Joshuan Berríos y Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

Hora y TV: 21.30 (ESPN y Disney+).

Árbitro: Kevin Ortega (Perú).

Estadio: Monumental.

River Estadio Monumental Copa Sudamericana Fútbol
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