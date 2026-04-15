El 43% del empleo en Argentina es informal, según el Indec.

El Indec informó que en el cuarto trimestre de 2025, el 43% de los ocupados en Argentina trabaja en la informalidad, sin derechos laborales plenos.

La informalidad laboral se mantiene como uno de los rasgos más persistentes del mercado de trabajo argentino . Según el último informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), correspondiente al cuarto trimestre de 2025, el 43,0% de las personas ocupadas trabaja en condiciones informales, sin acceso pleno a derechos laborales ni cobertura de seguridad social.

El dato surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que releva la situación en 31 aglomerados urbanos, donde se estiman unos 13,5 millones de ocupados. Dentro de ese universo, una proporción significativa desarrolla sus actividades al margen de las regulaciones laborales, lo que pone en evidencia no solo la precariedad del empleo, sino también las dificultades estructurales para generar trabajo registrado en la economía.

Casi la mitad de los ocupados trabaja en la informalidad en Argentina

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El fenómeno no impacta de manera homogénea. Los jóvenes constituyen el grupo más afectado: cerca del 60% de las personas menores de 29 años se desempeña en la informalidad. A su vez, la incidencia es considerablemente mayor entre quienes poseen menor nivel educativo, superando el 67% en aquellos que no completaron el secundario. En contraposición, la informalidad desciende a niveles cercanos al 16% entre quienes cuentan con estudios universitarios completos, lo que refuerza la relación directa entre educación y acceso a empleos de calidad.

Las brechas también se reflejan en términos de género. Las mujeres presentan una tasa de informalidad levemente superior a la de los varones, lo que da cuenta de desigualdades persistentes en el mercado laboral. Este escenario se combina con una fuerte concentración en sectores específicos: la construcción y el servicio doméstico registran los niveles más elevados de empleo no registrado, superando ampliamente el promedio general, mientras que actividades como la enseñanza y los servicios de salud exhiben niveles considerablemente más bajos.

El informe también advierte sobre la heterogeneidad del fenómeno. Una parte importante de la informalidad se concentra en trabajadores independientes, especialmente cuentapropistas, donde los niveles superan el 60%. Asimismo, existe un segmento de asalariados que, aun estando registrados, perciben parte de sus ingresos fuera del sistema formal, lo que constituye una forma de informalidad parcial que debilita los mecanismos de protección social.

En términos estructurales, los datos muestran que la informalidad no responde únicamente a fluctuaciones coyunturales de la economía, sino que se mantiene como un componente estable del mercado laboral argentino. Su persistencia implica consecuencias directas tanto para los trabajadores (en forma de precariedad, inestabilidad e ingresos más bajos) como para el Estado, debido a la menor recaudación y al debilitamiento del sistema previsional.

En este contexto, la magnitud del problema plantea desafíos de fondo para las políticas públicas. La generación de empleo formal, la reducción de la carga sobre el trabajo registrado y la ampliación de la protección social aparecen como ejes centrales para revertir una situación que, lejos de ser excepcional, se ha consolidado como una característica estructural de la economía argentina.