El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta naranja por lluvias y tormentas que abarca a la mayor parte del territorio entrerriano. El fenómeno se mantendrá que se mantendrán toda la jornada. Los departamentos del norte provincial están bajo alerta amarillo por precipitaciones de menor intensidad.
SMN: alertas naranja y amarillo para Entre Ríos
El alerta naranja del SMN alcanza los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.
El nivel naranja alcanza a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. En estas zonas se prevén lluvias persistentes de moderada a fuerte intensidad, con valores de precipitación acumulada estimados entre 70 y 100 milímetros, que podrían ser superados de manera localizada.
El nivel amarillo abarca los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. En la zona se aguardan lluvias persistentes de moderada a fuerte intensidad, con acumulados previstos entre 30 y 70 milímetros.
Se recordo tener precaución por las consecuencias del meteoro.