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SMN: alertas naranja y amarillo para Entre Ríos

El alerta naranja del SMN alcanza los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

15 de abril 2026 · 09:48hs
El alerta naranja del SMN alcanza los departamentos Diamante

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El alerta naranja del SMN alcanza los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta naranja por lluvias y tormentas que abarca a la mayor parte del territorio entrerriano. El fenómeno se mantendrá que se mantendrán toda la jornada. Los departamentos del norte provincial están bajo alerta amarillo por precipitaciones de menor intensidad.

El nivel naranja alcanza a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. En estas zonas se prevén lluvias persistentes de moderada a fuerte intensidad, con valores de precipitación acumulada estimados entre 70 y 100 milímetros, que podrían ser superados de manera localizada.

Se esperan fuertes tormentas en gran parte de Entre Ríos.

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El nivel amarillo abarca los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. En la zona se aguardan lluvias persistentes de moderada a fuerte intensidad, con acumulados previstos entre 30 y 70 milímetros.

Se recordo tener precaución por las consecuencias del meteoro.

SMN Alertas Entre Ríos
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