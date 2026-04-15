SMN: alertas naranja y amarillo para Entre Ríos

El alerta naranja del SMN alcanza los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

El alerta naranja del SMN alcanza los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta naranja por lluvias y tormentas que abarca a la mayor parte del territorio entrerriano. El fenómeno se mantendrá que se mantendrán toda la jornada. Los departamentos del norte provincial están bajo alerta amarillo por precipitaciones de menor intensidad.

El nivel naranja alcanza a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. En estas zonas se prevén lluvias persistentes de moderada a fuerte intensidad, con valores de precipitación acumulada estimados entre 70 y 100 milímetros, que podrían ser superados de manera localizada.

El SMN emitió una alerta por lluvias y tormentas para Entre Ríos: cuándo se producirán

Entre Ríos bajo una alerta amarilla por tormentas para este martes

El nivel amarillo abarca los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. En la zona se aguardan lluvias persistentes de moderada a fuerte intensidad, con acumulados previstos entre 30 y 70 milímetros.

Se recordo tener precaución por las consecuencias del meteoro.