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Juicio por la muerte de Kathaleya: los padres se acusan mutuamente

En el alegato de apertura del juicio, los defensores de los acusados desplegaron sus teorías del caso. La defensa de González acusa a Hernández y viceversa.

Gonzalo Núñez

Por Gonzalo Núñez

14 de abril 2026 · 13:19hs
En el alegato de apertura del juicio

En el alegato de apertura del juicio, los defensores de los acusados desplegaron sus teorías del caso. La defensa de González acusa a Hernández y viceversa.

Comenzó en Paraná el juicio por jurados contra Ariana González y Cristian Hernández, los jóvenes padres acusados de maltratar hasta la muerte a su hija de solo dos meses, Kathaleyha Quetzaly Hernández. El hecho ocurrió en 2021. Mientras el Ministerio Público Fiscal sostiene que ambos son responsables de una "violencia extrema" y deben ser declarados culpables de homicidio doblemente agravado en razón del vínculo y por alevosía, las defensas públicas de los imputados desplegaron estrategias opuestas, culpándose recíprocamente por la muerte.

La fiscal Evangelina Santana abrió el debate con un relato estremecedor, afirmando que "a Kathaleya la destruyeron González y Hernández", registró UNO en la audiencia. Según la fiscalía, la bebé sufrió agresiones repetidas durante semanas que le provocaron 18 lesiones externas y múltiples lesiones internas, incluyendo cinco costillas rotas y sangrado en la cabeza y ojos. La muerte de la pequeña ocurrió el 12 de octubre de 2021, tras ingresar al Hospital Militar de Paraná con gravísimas lesiones que la ciencia forense ahora deberá explicar ante el jurado popular. Todo ocurrió en la casa que compartían sobre las calles Arroyo Correntoso y Medrano, de la capital entrerriana.

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Juicio por beba muerta en Paraná: "A Kathaleya la destruyeron González y Hernández", dijo la fiscal

Caso Kathaleya

La defensa del padre: "No tuvo participación en los hechos"

Según registró UNO, el defensor público de Hernández, Rodrigo Juárez, sostuvo la inocencia de su asistido alegando que "Hernández no tuvo participación en los hechos". Su teoría se basa en una división de roles: mientras Hernández trabajaba como soldado voluntario en jornadas de hasta 48 horas, el cuidado de la menor recaía exclusivamente en la madre.

Juárez negó la existencia de violencia de género y afirmó que su defendido incluso "estaba preocupado por la salud de Ariana, que padece epilepsia". Adelantó que Hernández declarará y responderá preguntas ante el jurado para demostrar que no fue parte de las agresiones.

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La defensa de la madre: "Ariana fue una más de las víctimas de Hernández"

Por su parte, la defensora pública Antonela Manfredi presentó a González como una mujer atrapada en un círculo de violencia. Según su alegato, "Ariana fue una más de las víctimas de Hernández", asegurando que el padre la sometió física y psicológicamente antes de la muerte de la bebé.

"En esa casa sobre las calles Arroyo Correntoso y Medrano había un agresor serial y dos seres inocentes. Una era Kathaleya y otra era Ariana, joven que fue matada física y psicológicamente antes de la tragedia", aseguró, según registró UNO.

Manfredi destacó que la mujer padece un retraso madurativo leve y epilepsia. También afirmó que la joven sufrió una depresión postparto severa que le impidió defender a su hija o pedir ayuda. "Ariana González no cometió este hecho, Ariana lo sobrevivió", remarcó.

"Ariana jamás realizó una agresión contra su hija que amaba con toda el alma. Era una mujer que estaba atrapada. En esta causa hay un agresor y dos víctimas. Ariana fue una más de las víctimas de Hernández", finalizó.

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Tribunales

Restricciones y desarrollo del juicio

El proceso, presidido por la jueza técnica María Carolina Castagno, se extenderá hasta el próximo viernes. El debate se desarrolla bajo estrictas restricciones a la prensa, ya que la magistrada prohibió la cobertura de las declaraciones de testigos, peritos y de los propios imputados, permitiendo únicamente el acceso a los alegatos iniciales y de clausura.

Actualmente, tanto González —asistida por las defensoras públicas Manfredi y Mariana Montefiori— como Hernández —representado por los defensores públicos Juárez y Fernando Callejo— llegan al juicio cumpliendo prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Kathaleya Juicio Padres Paraná
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