Alejandro Lerner se presentará en Santa Fe con su gira por los 40 años de trayectoria

Alejandro Lerner ofrecerá un show en HUB donde repasará sus canciones más conocidas. Las entradas ya se encuentran a la venta.

Alejandro Lerner ofrecerá un show en HUB donde repasará sus canciones más conocidas. Las entradas ya se encuentran a la venta.

El cantante y compositor Alejandro Lerner llegará a Santa Fe con su gira “Aquí y Ahora”, en el marco de la celebración por sus 40 años de trayectoria. El recital se realizará el viernes 29 de mayo a las 21, en HUB.

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La propuesta incluye un recorrido por las canciones más representativas de su carrera, en un formato que combina el piano con su banda en vivo. El espectáculo propone un repaso por distintas etapas de su trayectoria, con un repertorio que reúne títulos como “Todo a pulmón”, “Volver a empezar” y “Después de ti”.

La gira llega luego de una serie de presentaciones en Latinoamérica y Europa, con fechas recientes en Colombia. En ese contexto, el artista retoma los escenarios del país con un show centrado en su historia musical y en el vínculo construido con el público a lo largo de los años.

Las entradas están disponibles a través de Ticketway, tanto en su plataforma online como en puntos de venta físicos. En Paraná, se pueden adquirir en Terco Tour (25 de Mayo 453) y en NEXON (Urquiza 1031), entre otros espacios habilitados en la región.