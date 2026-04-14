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Arranca el cobro del peaje en el puente Victoria - Rosario

Cambia el peaje en el Puente Victoria - Rosario: sin efectivo y con fuerte incentivo al TelePASE. Este jueves comienza a funcionar.

14 de abril 2026 · 20:53hs
Conexión Alto Delta SA

Conexión Alto Delta SA, la denominación que tendrá la nueva concesión del puente Rosario-Victoria.

Desde este jueves, quienes transiten por el Puente Victoria - Rosario deberán adaptarse a un nuevo sistema de cobro de peaje: ya no se aceptará efectivo y el pago será exclusivamente electrónico, con dos modalidades diferenciadas que impactan directamente en el bolsillo de los usuarios.

La medida fue implementada por la empresa Conexión Alto Delta S.A., que dispuso la obligatoriedad de utilizar medios automáticos como TelePASE o el pago electrónico posterior. El objetivo es avanzar hacia un sistema más ágil y digitalizado en una de las conexiones viales más importantes entre Entre Ríos y Santa Fe.

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Cómo funcionará el nuevo sistema en el puente

El esquema establece dos opciones de pago:

  • TelePASE: ofrece la tarifa base, con un costo significativamente menor.
  • Pago electrónico: destinado a quienes no tengan el sistema adherido, con un valor que duplica la tarifa base.

La diferencia de precios busca incentivar el uso del TelePASE y reducir demoras en las estaciones de peaje.

Tarifas actualizadas por categoría

Los nuevos valores varían según el tipo de vehículo:

Categoría 1 (motocicletas): $521,96 (TelePASE) / $1.043,92 (electrónico)

Categoría 2 (autos y vehículos livianos): $1.043,92 / $2.087,83

Categoría 3 (2 ejes altos o rueda doble): $2.087,83 / $4.175,66

Categoría 4 (3 y 4 ejes bajos): $2.087,83 / $4.175,66

Categoría 5 (3 y 4 ejes altos o rueda doble): $3.131,75 / $6.263,49

Categoría 6 (5 y 6 ejes): $4.175,66 / $8.351,32

Categoría 7 (más de 6 ejes): $5.219,58 / $10.439,15

Impacto en los usuarios

El cambio impacta especialmente en quienes aún no cuentan con sistemas electrónicos de pago, ya que deberán abonar un costo considerablemente mayor. Además, se elimina por completo la posibilidad de pagar en efectivo en todas las cabinas habilitadas.

La decisión marca un punto de inflexión en la operatoria del peaje del puente, alineándose con otras trazas nacionales que avanzan hacia sistemas automatizados para mejorar la circulación y reducir tiempos de espera.

Con este nuevo esquema, el uso del TelePASE no solo será más conveniente, sino prácticamente imprescindible para quienes transitan con frecuencia por el corredor Rosario–Victoria.

puente victoria Rosario TelePASE Puente Victoria - Rosario
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