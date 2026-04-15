Kathaleya: con límites al periodismo, se realiza el segundo día del juicio contra los padres de la beba

El juicio contra los padres de Kathaleya, la beba de dos meses que murió en Paraná a raíz de graves lesiones, continúa bajo restricciones a la prensa.

En el segundo día del juicio por jurados que se desarrolla en Paraná por la muerte de Kathaleya, la beba de dos meses fallecida en 2021 en Paraná, la etapa de producción de prueba comenzó a desarrollarse ayer tras los alegatos bajo un estricto cerco informativo. Aunque el proceso es oral y público, la jueza técnica María Carolina Castagno dispuso, mediante una resolución firmada el 25 de febrero, que los medios de comunicación deben abstenerse de publicar el contenido de las declaraciones de testigos, imputados y peritos. La prensa sólo fue habilitada a publicar los alegatos de apertura y clausura.

Esta restricción no es reciente, sino que surge de un planteo realizado el pasado 20 de febrero por los defensores públicos de ambos acusados. Rodrigo Juárez y Fernando Callejo (por el padre, Cristian Hernández) y Mariana Montefiori junto a Antonela Manfredi (por la madre, Ariana González) coincidieron en solicitar este límite para evitar que la difusión de los pormenores de los testimonios causara un “perjuicio al debido proceso”.

Para sostener esta medida, la defensa de Hernández citó jurisprudencia nacional, como la denominada "Causa Vialidad" en la que fue condenada la expresidenta Cristina Kirchner, e internacional, con fallos de la Corte Suprema de EE.UU. de 1966. El pedido contó con la adhesión de las fiscales Valeria Vilchez y Evangelina Santana, y fue finalmente ratificado por la jueza Castagno.

El trasfondo de un juicio con versiones cruzadas

Los testigos, imputados y peritos que declaren deben echar luz sobre tres teorías del caso profundamente enfrentadas. Como informó UNO este martes, la fiscalía sostiene que "a Kataleyha la destruyeron González y Hernández" a través de agresiones repetidas durante semanas que le provocaron 18 lesiones externas, cinco costillas rotas y hemorragias internas. Para las fiscales, existe una responsabilidad compartida que se intentará probar con evidencia digital, como un DVD con llamados al 911 y diálogos que demostrarían que ambos padres maltrataron a la menor en un ambiente de "suciedad, desorden y abandono". Todo ocurrió en la casa que compartían sobre las calles Arroyo Correntoso y Medrano de Paraná.

En tanto, el defensor oficial del padre, Rodrigo Juárez, sostiene que "Hernández no tuvo participación en los hechos". Su postura se basa en una "división de roles", donde el hombre pasaba hasta 48 horas fuera del hogar trabajando, dejando el cuidado de la bebé exclusivamente en manos de la madre.

Finalmente, la defensa pública de la madre, a cargo de Antonela Manfredi, argumentó en su alegato de apertura que "Ariana fue una más de las víctimas de Hernández", a quien describió como un "agresor serial". Según esta defensa, González sufría violencia de género, padece un retraso madurativo leve, epilepsia y una depresión postparto severa que le impidieron defender a su hija. "Ariana no cometió este hecho, Ariana lo sobrevivió", afirmó Manfredi.

Ambos imputados enfrentan una posible pena de prisión perpetua y llegan a este proceso bajo la modalidad de arresto domiciliario.