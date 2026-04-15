Mujer cayó de su bicicleta al esquivar un perro suelto en La Criolla y sufrió fracturas en ambas muñecas; el animal ya había sido denunciado por vecinos.

Concordia: iba en bicicleta, un perro la atacó y terminó con serias lesiones.

Una mujer resultó con fracturas en ambas muñecas tras caer de su bicicleta al intentar esquivar a un perro suelto que quiso morderla . El hecho ocurrió este martes por la tarde en la localidad de La Criolla, en el departamento Concordia.

Según se informó, una joven pareja había salido a pasear en bicicleta. La mujer circulaba en uno de los rodados, mientras que su esposo lo hacía detrás, llevando a su bebé en una sillita.

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Concordia: esquivó un perro, cayó de la bici y sufrió doble fractura

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Al transitar por calle Río Uruguay, frente a la Estación del Ferrocarril, un perro suelto se cruzó de manera repentina e intentó atacarla. La situación la sorprendió y, producto del miedo, perdió el control de la bicicleta y cayó al suelo, sufriendo la fractura de ambas muñecas.

De acuerdo a lo reportado por vecinos, el animal ya había protagonizado otros episodios similares, incluso con la misma pareja, que previamente había advertido a sus dueños sobre el comportamiento agresivo y la necesidad de mantenerlo atado.

Tras el hecho, la mujer, identificada como Rocío, fue trasladada al Hospital Masvernat de Concordia, donde recibió atención médica y debieron enyesar ambos brazos por un período estimado de 35 días.

Testigos indicaron que, luego del incidente, una mujer salió de una vivienda, retiró al perro del lugar y no respondió a los reclamos posteriores.

La víctima, madre de dos niños (uno de ellos de corta edad), radicó la denuncia correspondiente en la comisaría de La Criolla.