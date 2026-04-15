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Concordia: iba en bicicleta, un perro la atacó y terminó con serias lesiones

Mujer cayó de su bicicleta al esquivar un perro suelto en La Criolla y sufrió fracturas en ambas muñecas; el animal ya había sido denunciado por vecinos.

15 de abril 2026 · 10:29hs
Concordia: iba en bicicleta

Concordia: iba en bicicleta, un perro la atacó y terminó con serias lesiones.

Una mujer resultó con fracturas en ambas muñecas tras caer de su bicicleta al intentar esquivar a un perro suelto que quiso morderla. El hecho ocurrió este martes por la tarde en la localidad de La Criolla, en el departamento Concordia.

Según se informó, una joven pareja había salido a pasear en bicicleta. La mujer circulaba en uno de los rodados, mientras que su esposo lo hacía detrás, llevando a su bebé en una sillita.

El alerta naranja del SMN alcanza los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

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Concordia: esquivó un perro, cayó de la bici y sufrió doble fractura

Ataque de perro (1).jpeg

Al transitar por calle Río Uruguay, frente a la Estación del Ferrocarril, un perro suelto se cruzó de manera repentina e intentó atacarla. La situación la sorprendió y, producto del miedo, perdió el control de la bicicleta y cayó al suelo, sufriendo la fractura de ambas muñecas.

De acuerdo a lo reportado por vecinos, el animal ya había protagonizado otros episodios similares, incluso con la misma pareja, que previamente había advertido a sus dueños sobre el comportamiento agresivo y la necesidad de mantenerlo atado.

Tras el hecho, la mujer, identificada como Rocío, fue trasladada al Hospital Masvernat de Concordia, donde recibió atención médica y debieron enyesar ambos brazos por un período estimado de 35 días.

Testigos indicaron que, luego del incidente, una mujer salió de una vivienda, retiró al perro del lugar y no respondió a los reclamos posteriores.

La víctima, madre de dos niños (uno de ellos de corta edad), radicó la denuncia correspondiente en la comisaría de La Criolla.

Perro Ataque Concordia
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