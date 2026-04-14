Camioneta robada en Buenos Aires fue hallada en Concordia

Tras un chequeo por parte de personal policial se constató que la pick up ubicada en Concordia había sido robada el año pasado.

La camioneta había sido denunciada como robada en mayo del año pasado en provincia de Buenos Aires.

El personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, que se encontraba realizando una recorrida preventiva por la ciudad de Concordia, procedió a chequear una camioneta Toyota Hilux que se encontraba estacionada sobre la vía pública, en la vereda de un taller mecánico sobre calle Laprida.

Fue allí cuando los investigadores a cargo del jefe interino Tomás Curima, realizaron las verificaciones correspondientes sobre el rodado y constataron que la numeración del cuadro y del motor no coincidían con la patente colocada en el vehículo.

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Asimismo, se advirtió que la numeración de los vidrios no correspondía con la original de fábrica, lo que despertó mayores sospechas sobre la procedencia del vehículo, consignó Concordia Policiales.

Ante esta situación, al profundizar el chequeo en los sistemas policiales, se constató que la camioneta presentaba un pedido de secuestro activo desde la provincia de Buenos Aires, desde el 5 de mayo del 2025, en el marco de una causa donde se investiga el supuesto delito de hurto agravado.

Tras tomar conocimiento de la situación, el fiscal en turno José Arias dispuso el formal secuestro del vehículo.