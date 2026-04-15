Uno Entre Rios | La Provincia | Temporal

Temporal en Paraná provoca anegamientos y caída de árboles

Se atienden contingencias en Paraná por temporal de lluvia y viento. Se pidió a la población que extreme precauciones y evitar circular de no ser necesario

15 de abril 2026 · 13:07hs
Temporal en Paraná provoca anegamientos y caída de árboles

Temporal en Paraná provoca anegamientos y caída de árboles

Temporal en Paraná provoca anegamientos y caída de árboles

Temporal en Paraná provoca anegamientos y caída de árboles

Temporal en Paraná provoca anegamientos y caída de árboles

El temporal que se abate sobre Paraná este miércoles con lluvia torrencial e intensos vientos provocaron la caída de un árbol de gran porte sobre un vehículo estacionado sobre calle Malvinas, a metros de Córdoba. Afortunadamente solo se lamenaron daños materiales.

Desde el Área de Protección Civil y distintas áreas municipales se interviene en distintas zonas de la ciudad en los que se registran anegamientos y caídas de árboles.

encontraron sin vida a la pareja que habia desaparecido durante el temporal en tucuman

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Un fuerte temporal volvió a afectar a Tucumán con calles y utas anegadas y cortadas, autoevacuados durante la madrugada y un niño electrocutado

Tucumán azotada por un violento temporal: un niño murió electrocutado

árbol caído calles Malvinas y Córdoba Paraná 3

Se solicitó a la población que extreme las precauciones y evite circular si no es necesario.

LEER: SMN: alertas naranja y amarillo para Entre Ríos

El coordinador de Protección Civil, Lucas García, detalló que durante la madrugada y ante la incesante lluvia y vientos se registraron caída de árboles, en su mayoría añejos, que ocasionaron algunos daños materiales. "Hay un alerta naranja para toda la ciudad que perdurará durante toda la jornada. Ante eso solicitamos a la comunidad tomar las precauciones necesarias ante las inclemencias" dijo García.

árbol caído calles Malvinas y Córdoba Paraná 4

Se solicitó a la población que extreme las precauciones y evite circular si no es necesario, especialmente por el riesgo de aquaplaning. En el caso de quienes viven en zonas cercanas a arroyos, se recomienda monitorear la situación de forma permanente. Ante cualquier emergencia o necesidad de asistencia, los vecinos pueden comunicarse con Protección Civil al 103, al 147, al 911 o a Bomberos Voluntarios, donde hay equipos disponibles para brindar respuesta inmediata.

árbol caído calles Malvinas y Córdoba Paraná

Protección Civil y distintas áreas intervienen en distintas zonas ante las inclemencias climáticas. Se registraron anegamientos y caídas de árboles. Se solicita a la población que extreme las precauciones y evite circular si no es necesario.

Temporal Paraná anegamientos árboles
Noticias relacionadas
San Benito cerró un ingreso a la ciudad por las precipitaciones

San Benito cerró un ingreso a la ciudad por las precipitaciones

Concordia: iba en bicicleta, un perro la atacó y terminó con serias lesiones.

Concordia: iba en bicicleta, un perro la atacó y terminó con serias lesiones

El alerta naranja del SMN alcanza los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

SMN: alertas naranja y amarillo para Entre Ríos

En el mercado laboral actual hay mucha demanda de empleo, pero poca oferta

Es alta la demanda de empleo pero hay pocas vacantes

Ver comentarios

Lo último

Boca no utilizará el cupo por la lesión de Agustín Marchesín

Boca no utilizará el cupo por la lesión de Agustín Marchesín

Bovril: detuvieron a un hombre que le propinó una golpiza a su ex

Bovril: detuvieron a un hombre que le propinó una golpiza a su ex

Recapturaron a estafador tras fugarse de su prisión domiciliaria

Recapturaron a estafador tras fugarse de su prisión domiciliaria

Ultimo Momento
Boca no utilizará el cupo por la lesión de Agustín Marchesín

Boca no utilizará el cupo por la lesión de Agustín Marchesín

Bovril: detuvieron a un hombre que le propinó una golpiza a su ex

Bovril: detuvieron a un hombre que le propinó una golpiza a su ex

Recapturaron a estafador tras fugarse de su prisión domiciliaria

Recapturaron a estafador tras fugarse de su prisión domiciliaria

Gualeguaychú: harán una autopsia a interno fallecido en la UP9

Gualeguaychú: harán una autopsia a interno fallecido en la UP9

San Benito cerró un ingreso a la ciudad por las precipitaciones

San Benito cerró un ingreso a la ciudad por las precipitaciones

Policiales
Bovril: detuvieron a un hombre que le propinó una golpiza a su ex

Bovril: detuvieron a un hombre que le propinó una golpiza a su ex

Gualeguaychú: harán una autopsia a interno fallecido en la UP9

Gualeguaychú: harán una autopsia a interno fallecido en la UP9

Kathaleya: con límites al periodismo, se realiza el segundo día del juicio contra los padres de la beba

Kathaleya: con límites al periodismo, se realiza el segundo día del juicio contra los padres de la beba

Camioneta robada en Buenos Aires fue hallada en Concordia

Camioneta robada en Buenos Aires fue hallada en Concordia

Buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones

Buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones

Ovación
River tiene su estreno en el Estadio Monumental

River tiene su estreno en el Estadio Monumental

Racing recibe a Botafogo, en un enfrentamiento que podría definir el futuro de Gustavo Costas

Racing recibe a Botafogo, en un enfrentamiento que podría definir el futuro de Gustavo Costas

Rosario Central se presenta en Paraguay

Rosario Central se presenta en Paraguay

Boca no utilizará el cupo por la lesión de Agustín Marchesín

Boca no utilizará el cupo por la lesión de Agustín Marchesín

Boca goleó a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores en la previa del Superclásico

Boca goleó a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores en la previa del Superclásico

La provincia
San Benito cerró un ingreso a la ciudad por las precipitaciones

San Benito cerró un ingreso a la ciudad por las precipitaciones

Temporal provoca caída de árboles y anegamientos  

Temporal provoca caída de árboles y anegamientos  

Concordia: iba en bicicleta, un perro la atacó y terminó con serias lesiones

Concordia: iba en bicicleta, un perro la atacó y terminó con serias lesiones

SMN: alertas naranja y amarillo para Entre Ríos

SMN: alertas naranja y amarillo para Entre Ríos

Es alta la demanda de empleo pero hay pocas vacantes

Es alta la demanda de empleo pero hay pocas vacantes

Dejanos tu comentario