Temporal en Paraná provoca anegamientos y caída de árboles

Se atienden contingencias en Paraná por temporal de lluvia y viento. Se pidió a la población que extreme precauciones y evitar circular de no ser necesario

El temporal que se abate sobre Paraná este miércoles con lluvia torrencial e intensos vientos provocaron la caída de un árbol de gran porte sobre un vehículo estacionado sobre calle Malvinas, a metros de Córdoba. Afortunadamente solo se lamenaron daños materiales.

Desde el Área de Protección Civil y distintas áreas municipales se interviene en distintas zonas de la ciudad en los que se registran anegamientos y caídas de árboles.

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

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Se solicitó a la población que extreme las precauciones y evite circular si no es necesario.

El coordinador de Protección Civil, Lucas García, detalló que durante la madrugada y ante la incesante lluvia y vientos se registraron caída de árboles, en su mayoría añejos, que ocasionaron algunos daños materiales. "Hay un alerta naranja para toda la ciudad que perdurará durante toda la jornada. Ante eso solicitamos a la comunidad tomar las precauciones necesarias ante las inclemencias" dijo García.

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Se solicitó a la población que extreme las precauciones y evite circular si no es necesario, especialmente por el riesgo de aquaplaning. En el caso de quienes viven en zonas cercanas a arroyos, se recomienda monitorear la situación de forma permanente. Ante cualquier emergencia o necesidad de asistencia, los vecinos pueden comunicarse con Protección Civil al 103, al 147, al 911 o a Bomberos Voluntarios, donde hay equipos disponibles para brindar respuesta inmediata.

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Protección Civil y distintas áreas intervienen en distintas zonas ante las inclemencias climáticas. Se registraron anegamientos y caídas de árboles. Se solicita a la población que extreme las precauciones y evite circular si no es necesario.