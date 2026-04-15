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Lisandro Skar se presentará el viernes en Paraná con entrada libre y gratuita

El músico santafesino Lisandro Skar se presentará el viernes 17 de abril en Tierra Bomba, donde llevará a escena su disco "Rockera"

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

15 de abril 2026 · 12:32hs
El músico santafesino Lisandro Skar se presentará el viernes 17 de abril en Tierra Bomba

El músico santafesino Lisandro Skar se presentará el viernes 17 de abril en Tierra Bomba, donde llevará a escena su disco "Rockera"

El músico santafesino Lisandro Skar se presentará este viernes en Tierra Bomba (Urquiza 1214), donde llevará a escena su disco Rockera junto a su banda, en un show con entrada gratuita hasta las 22; en diálogo con UNO, habló sobre su presente, el impacto de sus canciones y el vínculo con la ciudad.

Lisandro Skar en Paraná

La visita se da en un momento de crecimiento para el artista, con canciones que comenzaron a circular con fuerza y a construir un vínculo directo con el público. En ese contexto, Skar anticipó una presentación con una impronta marcada por la energía y el formato en vivo. “Es un show donde realmente me divierto mucho, donde hay una energía increíble. Siento que refleja un poco ese rock nacional dosmilero que la gente extraña y que vuelve a aparecer en vivo”, sostuvo. “Estoy muy ansioso, siento que va a ser una fiesta”.

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Nacido en Santa Fe, el músico mantiene una relación cercana con Paraná, tanto desde lo personal como desde lo artístico. Durante la charla recordó visitas frecuentes a la ciudad y su paso por recitales en vivo. “Fui a ver muchas bandas, es un lugar muy cercano para mí. Con Santa Fe y Entre Ríos estamos yendo y viniendo todo el tiempo”, explicó. Incluso mencionó una canción inédita inspirada en una historia vinculada a la ciudad: “Tengo una canción que nunca saqué, que habla de un amor que vivía en Paraná”. Además, agregó: “Es una ciudad a la que le tengo mucho cariño”.

La vocación y el disfrute

El presente encuentra a Skar en plena actividad, con presentaciones en distintas ciudades del país y experiencias recientes en el exterior. “Tuve el agrado del año pasado de estar tocando con mi amigo Juan Julián, con el proyecto que tenemos juntos, y llevamos temas de Rockera a España. Después estuve tocando por Argentina, sonaron en Paraguay”, contó. Sobre este momento, eligió una definición concreta: “Lo vivo con felicidad, como un niño que está en su plaza. Es algo que soñé y que está pasando”.

En esa línea, remarcó el valor del intercambio con el público. “Disfruto mucho que la gente disfrute, que sonría, que baile. Tener el privilegio de hacer esto me pone muy contento y me siento con la obligación de transmitir esa energía”, afirmó.

En relación con el crecimiento de sus canciones, entre ellas Alguien que yo no es, el músico evitó hablar de expectativas cerradas y puso el foco en el proceso. “Uno a veces imagina cosas, pero también aprendí a no poner tanta expectativa y dejar que suceda. Es raro, porque se mezcla lo que uno soñaba con lo que realmente pasa”, señaló.

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Código en vivo

Sobre el escenario, Skar prioriza la espontaneidad y el contacto directo. “Nunca tengo definido qué voy a decir. Me suelto, lo vivo en el momento. Es un lugar donde no tengo restricciones”, explicó. Esa lógica también se traslada a sus redes sociales, donde muestra un perfil distendido: “Es bastante parecido a lo que se ve. Me divierte generar cosas para que la gente se ría, es parte de mi día a día”.

Al mismo tiempo, reconoció que convive con los contrastes propios de la exposición. “Es una montaña rusa, hay días en los que uno está más arriba y otros no tanto, pero trato de llevarlo con naturalidad”, indicó.

En ese recorrido reciente, el músico también llevó sus canciones fuera del país y amplió su circuito de presentaciones, lo que le permitió medir la recepción de su propuesta en distintos públicos. En paralelo, continúa en proceso de composición. “Estamos haciendo nuevas canciones, pero no tengo todavía una agenda muy clara”, adelantó.

La presentación en Paraná será una de las paradas de una agenda que continuará en Rosario y otras ciudades, con la intención de sostener la gira durante el año. En ese marco, el show en Tierra Bomba se presenta como una oportunidad de reencuentro con el litoral y el público que lo vio crecer.

En la previa, dejó una invitación directa al público: “¿Cuándo hay un show de rock nacional, divertido y gratis hasta las 22? Aprovechen”, cerró.

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