Mercado laboral: es alta la demanda de empleo pero hay pocas vacantes

Mientras crece la cantidad de gente en búsqueda de trabajo, las oportunidades se reducen en el mercado laboral y las empresas ajustan sus estructuras.

En un contexto económico desafiante, el mercado laboral local atraviesa una etapa de fuerte transformación: mientras crece la cantidad de personas en búsqueda activa de empleo, las oportunidades laborales se reducen y las empresas ajustan sus estructuras. A esto se suma un cambio profundo en las expectativas de los trabajadores, especialmente entre los más jóvenes.

Así lo analiza Marcos Fontana, licenciado en Comunicación Social y especialista en Recursos Humanos, quien en diálogo con UNO aportó una mirada clara sobre la actualidad del empleo, basada en su experiencia directa con búsquedas laborales en la región.

Uno de los datos más contundentes que describe el escenario actual es la enorme cantidad de personas que se presentan a cada oferta laboral. Según el especialista, una sola búsqueda puede reunir entre 300 y 400 postulantes en muy poco tiempo.

Mercado laboral.jpg Archico UNO

Esta sobreoferta de candidatos contrasta con una realidad empresarial más restrictiva. “Las empresas están achicando estructuras. No hay tantas búsquedas nuevas, sino más bien reemplazos de personal”, explicó.

Esto genera un mercado altamente competitivo, donde las organizaciones tienen un amplio margen de elección, pero al mismo tiempo enfrentan nuevas dificultades para sostener a sus empleados.

Gran rotación en el mercado laboral

En este contexto, uno de los fenómenos que más preocupa hoy a los empleadores es la rotación constante, sobre todo de personas que ingresan a un puesto de trabajo pero lo abandonan al poco tiempo, o bien no logran adaptarse a las exigencias del rol. “Hay casos de gente que renuncia al mes o a los dos meses. Y también situaciones en las que el empleador decide prescindir del trabajador rápidamente porque tiene muchos candidatos esperando”, señaló Fontana.

Esta dinámica evidencia una falta de estabilidad que impacta negativamente en ambas partes. Por un lado, las empresas pierden tiempo y recursos en procesos de selección y capacitación. Por otro, los trabajadores no logran consolidar una trayectoria laboral sostenida.

Detrás de esta rotación aparece un factor clave: el desajuste entre las expectativas de empleadores y empleados. Uno de los principales motivos de renuncia, según Fontana, suele ser el salario. Sin embargo, aclaró que en muchos casos las empresas cumplen con lo establecido por convenio y mantienen todas las condiciones laborales en regla.

A esto se suma otro punto de fricción: la carga horaria. Aunque muchas jornadas responden a esquemas tradicionales, hoy una parte importante de los trabajadores no está dispuesta a aceptarlas.

Búsqueda de empleo En el mercado laboral actual hay mucha demanda de empleo, pero poca oferta

Sucede que el cambio más significativo del mercado laboral actual tiene que ver con la prioridad que los trabajadores le otorgan a la flexibilidad horaria. “Hoy lo que más se busca es flexibilidad”, afirmó Fontana. Y esta tendencia se observa especialmente en personas menores de 30 años, quienes priorizan la posibilidad de manejar sus tiempos por sobre otros beneficios.

Este cambio responde a una transformación cultural más amplia, en la que el trabajo dejó de ser el eje exclusivo de la vida para dar lugar a otros intereses, proyectos personales y formas de generar ingresos.

Así, el panorama actual presenta el desafío de encontrar un punto de equilibrio entre las necesidades de las empresas y las nuevas demandas de los trabajadores, en un contexto donde la adaptación parece ser la clave para sostenerse en el tiempo.

Auge del emprendedurismo

En este contexto, el crecimiento del emprendedurismo es un factor central para entender el mercado laboral actual: cada vez más personas desarrollan proyectos propios, muchas veces a través de redes sociales, y buscan empleos formales que les permitan sostenerlos económicamente. “La idea es tener un trabajo por la mañana y dedicar la tarde al emprendimiento”, explicó el consultor.

Sin embargo, este fenómeno también genera tensiones. Desde la mirada empresarial, los emprendedores suelen tener menor disponibilidad horaria y menor compromiso con el empleo formal, lo que dificulta su integración y permanencia.

Otro rasgo distintivo de las nuevas generaciones es la dificultad para sostener procesos a largo plazo. Fontana indicó que muchos emprendedores abandonan sus proyectos rápidamente al no obtener resultados inmediatos. “Cualquier escuela de negocios te dice que un emprendimiento puede tardar hasta cinco años en consolidarse, pero hoy no hay paciencia para eso”, advirtió.

Esta lógica de inmediatez no sólo impacta en los emprendimientos, sino también en la relación con el empleo formal, donde se espera una rápida satisfacción de expectativas.

Nuevas formas de trabajo

Frente a la necesidad de complementar ingresos, muchos trabajadores recurren a alternativas como las plataformas digitales. Actividades como conducir para aplicaciones de transporte –Uber o DiDi, por ejemplo– se convirtieron en una opción frecuente, especialmente para quienes tienen empleos de media jornada, como docentes, policías, enfermeros o empleados públicos.

Sin embargo, este mercado también comienza a saturarse. “Hoy está lleno de conductores, incluso fuera de los horarios pico”, observó Fontana, lo que reduce las oportunidades de generar ingresos.