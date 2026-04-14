Boca goleó a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores en la previa del Superclásico

Boca se quedó con los tres puntos gracias a los tantos de Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera. Este domingo se medirá a River de visitante.

Boca Juniors derrotó 3-0 a Barcelona de Ecuador en la Bombonera por la Copa Libertadores y se afirma como líder del Grupo D con puntaje ideal en dos presentaciones.

Lautaro Di Lollo , Santiago Ascacíbar y Ander Herrera anotaron los goles para el Xeneize, que pudo haber marcado más tantos, pero el arquero José Contreras fue la gran figura con una serie de atajadas que dejaron con vida al cuadro de Guayaquil (no tiene puntos), ya que las últimas dos emociones recién sucedieron en el cuarto de hora final. Cruzeiro (3) y Universidad Católica (0) jugarán este miércoles.

Torneo Apertura: Boca e Independiente igualaron en una noche protagonizada por el VAR

Antes del Superclásico, Boca quiere dar un paso clave en la Libertadores contra Barcelona (SC)

Los dirigidos por Claudio Úbeda volverán a jugar por el certamen continental el próximo martes 28 de abril ante Cruzeiro en Brasil por la tercera jornada y, en los próximos días, se enfocarán en el cierre de la Fase Regular del Torneo Apertura. Este domingo desde las 17 visitarán el Monumental para medirse a River Plate en el Superclásico y el jueves 23 chocará con Defensa y Justicia en Florencio Varela. Culminará la primera fase en los primeros días de mayo contra Central Córdoba en Santiago del Estero.

Por otro lado, Barcelona de Ecuador, que venía de perder 0-1 ante Cruzeiro como local, recibirá el 29 de abril a la Universidad Católica. A la espera de ese duelo, tendrá tres encuentros por la liga local contra Macará y Orense como visitante y Mushuc Runa como local.

Minuto a minuto

94 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Ander Herrera selló el 3-0 ante Barcelona de Ecuador con un gran tiro esquinado desde afuera del área.

85 minutos: triple cambio en Boca Juniors

Ander Herrera, Alan Velasco y Milton Giménez por Leandro Paredes, Adam Bareiro y Tomás Aranda.

81 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Otro gran centro de Lautaro Blanco sobre el fondo de la cancha que encontró a Santiago Ascacíbar con un cabezazo a la carrera para liquidar la historia en la Bombonera.

81 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

76 MINUTOS: ¡TREMENDA VOLADA DE CONTRERAS!

El guardameta de Barcelona de Ecuador se estiró contra su palo izquierdo para rechazar un cabezazo de Adam Bareiro.

73 minutos: entró Exequiel Zeballos

El Changuito reemplazó a Miguel Merentiel.

69 minutos: Boca conserva la ventaja de cara al tramo final

El Xeneize se muestra sólido en la última línea ante un rival sin poder de fuego en sus delanteros.

59 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A BOCA JUNIORS!

Invalidaron el festejo de Santiago Ascacíbar por una clara infracción sobre el arquero.

57 MINUTOS: ¡CONTRERAS EVITÓ EL SEGUNDO GOL DE BOCA!

El guardameta visitante despejó un disparo de Tomás Aranda al córner.

56 minutos: chilena fallida de Ascacíbar

La pirueta del volante central fue contenida por Contreras en dos tiempos.

49 MINUTOS: ¡MERENTIEL FALLÓ UN MANO A MANO!

El arquero de Barcelona de Ecuador achicó a tiempo y rechazó el remate de la Bestia.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Dos cambios en Barcelona de Ecuador: Byron Castillo y Héctor Villalba por Jefferson Intriago y Luis Cano.

38 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

boca gol Lautaro Di Lollo marcó a los 38 minutos para Boca.

Lautaro Di Lollo capitalizó un centro preciso de Lautaro Blanco con un excelente cabezazo para sellar el 1-0 en la Bombonera.

33 MINUTOS: ¡LO TUVO ASCACÍBAR!

El volante central pisó el área y ensayó un cabezazo sin marca a las manos del arquero José Contreras.

24 minutos: momento sin llegadas en La Boca

La pausa de hidratación será clave para que los equipos refresquen algunos conceptos en un tramo de encuentro con escasez de avances en las áreas.

16 minutos: Merentiel estuvo cerca del primer gol

El delantero uruguayo le enganchó a su rival con pierna derecha y ejecutó un zurdazo en el área que se fue a centímetros del palo derecho.

11 MINUTOS: ¡INGRESÓ LEANDRO BREY!

El arquero reemplazó al lesionado Agustín Marchesín.

10 MINUTOS: ¡SE LESIONÓ MARCHESÍN!

El arquero de Boca Juniors sintió una molestia inmediata en una de sus rodillas y está visiblemente conmovido en el césped. Los médicos ya pidieron el cambio y entrará Leandro Brey en su lugar.

8 minutos: dos llegadas de Barcelona SC en pocos segundos

En primera instancia, Agustín Marchesín contuvo un disparo de Darío Benedetto y, a los pocos segundos, un avance de la visita culminó en un centro al área que pasó de largo a todos.

6 minutos: ya hay un amonestado por lado

Al principio, Adam Bareiro fue castigado con la amarilla por un codo elevado sobre un adversario y, ahora, fue el turno de Jefferson Intriago por una infracción a Leandro Paredes.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

¡FORMACIONES CONFIRMADAS DE BOCA Y BARCELONA DE ECUADOR!

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Barcelona (E): José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Luca Sosa, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Jefferson Intriago, Matías Lugo, Luis Cano; y Darío Benedetto. DT: César Farías.