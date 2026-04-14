Gaspar Benegas se presenta por primera vez en Concordia con un show acústico

El guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Gaspar Benegas, encabezará la fecha central de la fiesta Concordia Rock

El músico Gaspar Benegas se presentará por primera vez en Concordia el sábado 18 de abril a las 23.30, en el marco de la fiesta Concordia Rock, edición “Llegando al Puerto”. El show tendrá formato acústico y será uno de los momentos centrales de la jornada.

Reconocido por su trabajo junto a Indio Solari en Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Benegas llega a la ciudad con una propuesta íntima, guitarra en mano, para compartir un repertorio que incluirá canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, además de temas del universo fundamentalista y otras piezas que podrá sumar durante la noche.

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La fecha se desarrollará como parte de un encuentro musical que reunirá distintas propuestas. Antes de la presentación principal, se presentarán los locales Secuaces del Sir con su formato “Entre viento y cuerdas”, junto a La Chusma, banda proveniente de Buenos Aires. Luego del show de Benegas, la noche continuará con Barrios Kalavera, con una propuesta orientada a la cumbia.

El evento se plantea como una propuesta abierta al público, con un formato que combina música en vivo y encuentro. Desde la organización destacaron la intención de generar una noche con identidad rockera, sumando también otros géneros dentro de la programación.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 22.000 pesos y pueden adquirirse hasta el martes 14 de abril a través de Passline. También hay puntos de venta físicos en Concordia, como El Semillero Almacén de Buena Vida (Las Heras 89) y Espacio Cultural Arandú (La Rioja 468), donde se comercializan en efectivo.