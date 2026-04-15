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Racing recibe a Botafogo, en un enfrentamiento que podría definir el futuro de Gustavo Costas

Desde las 19, Racing será local ante el cuadro brasilero por la segunda fecha del Grupo E. Además, Barracas Central visitará a Olimpia.

15 de abril 2026 · 07:28hs
Gustavo Costas

Gustavo Costas, en la mira por el flojo rendimiento de Racing.

acing recibirá este miércoles a Botafogo de Brasil, por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana, en un trascendental cruce que podría ser clave para el futuro de su director técnico Gustavo Costas. El encuentro, que iniciará a las 19, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el Cilindro de Avellaneda.

El cotejo se podrá ver a través de DSports. El árbitro será el chileno Cristian Garay, mientras que en el VAR estará su compatriota Rodrigo Carvajal.

River ganó en Avellaneda con goles de Colidio y Driusi

River capitalizó los errores de Racing en el Cilindro de Avellaneda

Driussi marcó el gol de River.

River y Racing se medirán en el Cilindro de Avellaneda

Racing llega a este partido en un muy flojo momento, ya que pese a haber ganado en su debut en la Sudamericana 3-1 ante Independiente Petrolero de Bolivia, sufrió unas duras caídas en los clásico ante Independiente y River en el Torneo Apertura que generaron un gran malestar entre sus hinchas.

Incluso la Academia, que en los últimos años se había acostumbrado a dar pelea en varios frentes, está novena en la Zona B del Torneo Apertura y a solo tres fechas del final, no conseguiría el ingreso a los playoffs.

Es por esto que un nuevo golpe, esta vez en la Copa Sudamericana, podría comenzar a sembrar dudas con respecto a la continuidad de su director técnico, Gustavo Costas

Botafogo, por su parte, debutó en la competición con un decepcionante empate como local ante Caracas de Venezuela. Como si esto fuera poco, los dirigidos por el portugués Franclim Carvalho tuvieron un flojo inicio en el Brasileirao, donde marchan undécimos.

Este enfrentamiento será una reedición de la Recopa Sudamericana 2025, en la que Racing aplastó a Botafogo con un contundente global de 4-0 gracias a los triunfo 2-0 tanto en la ida como en la vuelta.

El Guapo tendrá su segundo partido en la Copa Sudamericana

Por la segunda fecha del Grupo G, Barracas Central visitará a uno de los grandes del fútbol continental, Olimpia de Paraguay. El partido se jugará desde las 21, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, con el arbitraje del colombiano Andrés José Rojas Noguera y con la televisación de ESPN.

El Guapo viene de empatar como local con Vasco Da Gama en su debut internacional, mientras que el Rey de Copas Guaraní superó como visitante a Audax Italiano de Chile.

En el campeonato argentino, el equipo comandado por Rubén Darío Insúa viene de ganarle a Estudiantes de Río Cuarto y quedó séptimo en la Zona B con 19 puntos y, actualmente, estaría clasificando a los playoffs.

Racing Botafogo Copa Sudamericana Gustavo Costas
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