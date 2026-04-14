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Zeballos y Duki lanzaron "Malparido" y sellaron una colaboración con historia

Zeballos lanzó "Malparido" junto a Duki, una colaboración que completa su álbum Amor Fiado y refuerza el vínculo entre las escenas de Uruguay y Argentina.

14 de abril 2026 · 11:26hs
Zeballos y Duki lanzaron Malparido y sellaron una colaboración con historia.

Zeballos y Duki lanzaron "Malparido" y sellaron una colaboración con historia.

Zeballos presentó "Malparido" junto a Duki, la última colaboración que termina de dar forma a Amor Fiado, su álbum recientemente lanzado. El single amplía el universo del proyecto y también refuerza el vínculo entre las escenas de Uruguay y la Argentina.

La producción estuvo a cargo de importantes nombres como Andrés Yuma (Rels B), DX Beats y el dúo Christian Rich (Drake, J. Cole, Childish Gambino y A$AP Rocky).

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"Malparido": Zeballos sumó a Duki y completó su nuevo álbum Amor Fiado

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Este cruce musical tuvo su antecedente. Durante su presentación en el Antel Arena, uno de los escenarios más importantes de Uruguay, Duki hizo un reconocimiento público a Zeballos, destacándolo desde su admiración como compositor frente a miles de personas. Luego, ese gesto se transformó en una obra musical.

"Malparido" tiene que ver con dos historias de transformación y crecimiento. Tanto Zeballos como Duki representan a una generación que convirtió sus experiencias en motor creativo, resignificando su origen.

"La colaboración funciona como el encuentro de dos referentes que lideran desde sus territorios: por un lado, Duki, figura central en la expansión global del género desde Argentina; y por el otro, Zeballos, como una de las voces más representativas de Uruguay, llevando sus raíces a una escala cada vez mayor", destacó un comunicado.

La canción refleja el presente de una escena que se construye desde la autenticidad, la superación y la validación entre colegas. En ese marco, Zeballos anunció su show en el Antel Arena, previsto para el 20 de junio, donde presentará las canciones de su flamante disco. Además, el 13 de junio será el turno de Buenos Aires, con una presentación en el Microestadio de Ferro.

Agustín Zeballos, cantante y compositor uruguayo de 25 años, se posiciona como una de las figuras más destacadas de la escena musical sudamericana. En marzo de 2024 realizó el show más grande de su carrera en el Estadio Obras, tras haber marcado un hito en octubre de 2023 al convertirse en el primer rapero solista en presentarse en el Teatro de Verano de Montevideo, donde reunió a más de 3.000 personas.

En su discografía se destacan trabajos como Por si mañana (2019), Asimetría y Báilalo Lento (2020), y Warp 5 y DEFCON 1 (2023). Además, el artista colaboró con referentes internacionales como Wesley Schultz (The Lumineers), Natos y Waor, Juan Campodónico, Ramma, Fernando Costa y Knak, entre otros.

En 2025 presentó "SIN FUTURO MAFIA", un proyecto colectivo que integra junto a Ronpe99, MH31, Oney1 y el productor Alvso. Este año dio un nuevo paso en su proyección internacional con el lanzamiento de Amor Fiado, un trabajo que amplía su universo sonoro y reúne colaboraciones internacionales como REI, La Sole y Ngo.

Duki Zeballos Música
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