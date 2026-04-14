Juicio por beba muerta en Paraná: "A Kathaleya la destruyeron González y Hernández", dijo la fiscal

Inició el juicio contra los padres de Kathaleya, una beba de dos meses fallecida en 2021 tras sufrir violencia extrema y múltiples lesiones sistemáticas.

"A Kathaleya la destruyeron González y Hernández". Con estas contundentes palabras de la fiscal Evangelina Santana, inició hoy en Paraná el juicio por jurados contra los padres de una beba de dos meses, acusados de haberle causado la muerte tras múltiples maltratos el 12 de octubre de 2021. Los acusados son Cristian Gabriel Hernández, de 27 años, y Ariana Gisele González, de 25 años, quienes están acusados de homicidio doblemente agravado en razón del vínculo y por alevosía.

Durante su alegato de apertura, la fiscal -que lleva adelante la acusación junto a Valeria Vilchez- describió un escenario de "violencia extrema" y agresiones repetidas en el tiempo, señalando que la pequeña no murió por un accidente, sino por un daño sistemático.

Según los datos presentados ante el jurado popular, Kathaleya Quetzaly Hernández sufrió "18 lesiones externas y múltiples lesiones internas, que incluían cinco costillas rotas y sangrado tanto en la cabeza como en ambos ojos". "Tenía el cuerpo absolutamente dañado", remarcó y agregó que la pequeña "fue maltratada durante semanas". "Los huesos de un bebé no se rompen solos. No se rompen con una caída. Se rompen con fuerza", enfatizó Santana según registró UNO.

La representante del Ministerio Público Fiscal también detalló las condiciones en las que vivía la menor en la casa que compartían sobre las calles Arroyo Correntoso y Medrano, describiendo un ambiente de "suciedad, desorden y abandono". Entre los hallazgos más alarmantes tras la muerte de la pequeña, mencionó una mamadera con "leche con alcohol etílico lista para ser suministrada" a la bebé.

Caso Kathaleya juicio

La fiscalía cerró su intervención reafirmando su intención de pedir un veredicto de culpabilidad para ambos progenitores. "La evidencia no deja lugar a dudas. Esto no fue un accidente, fue violencia", subrayó la fiscal.

"Hoy ustedes van a escuchar la historia de Kathaleya de dos meses, que no caminaba, no hablaba y cuya vida dependía de sus padres, de los acusados. Pero en vez de cuidarla, la lastimaron una y otra vez", amplió. "A Kathaleya la destruyeron. Kathaleya no tiene voz, pero en este juicio la prueba va a hablar por ella", cerró.

Juicio con limitaciones a la prensa

El proceso judicial, que se extenderá hasta el próximo viernes, es presidido por la jueza técnica María Carolina Castagno. No obstante, el debate cuenta con estrictas restricciones a la prensa, ya que la magistrada dispuso que los medios solo puedan cubrir los alegatos iniciales y finales, impidiendo el acceso público a las declaraciones de testigos, forenses y de los propios imputados.

Los acusados, González y Hernández, enfrentan cargos que conllevan una pena de prisión perpetua. Actualmente, ambos llegaron a esta instancia cumpliendo prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario. Mientras que González es asistida por las defensoras públicas Mariana Montefiori y Antonela Manfredi, Hernández cuenta con la representación de los defensores públicos Fernando Callejo y Rodrigo Juárez.

Caso Kathaleya

El caso

La muerte ocurrió el 12 de octubre de 2021, cuando González alertó al 911 informando que su hija no respiraba. A pesar de los esfuerzos médicos para salvarle la vida en el hospital Militar de Paraná, la bebé murió a causa de las gravísimas lesiones que presentaba, que incluían hematomas, fracturas y lesiones internas.