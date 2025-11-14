Rusherking, molesto con Martín Cirio: "Estoy haciendo algo piola y viene un loco a bardear"

Uno Entre Rios | Show | Rusherking

14 de noviembre 2025 · 11:04hs
Rusherking volvió a responder con firmeza a las polémicas que lo rodean. Esta vez, el músico cuestionó a Martín Cirio por los comentarios que el streamer realizó en su canal, donde reaccionó de manera burlona a distintos contenidos vinculados al restaurante de pastas que el cantante abrió recientemente.

En una entrevista para Un mate con, de Spotify, el artista expresó su fastidio por la actitud de Cirio. “Hoy vi una opinión de Martín Cirio. Siento que estoy haciendo cosas piolas como para que venga un loco sin contexto y me bardeé”, afirmó. Según contó, los comentarios del streamer lo encontraron de sorpresa: “Me levanté y vi una opinión que no me cabió. Criticó cualquier cosa del restaurante”.

Rusherking detalló que Cirio insinuó que un periodista que visitó el local estaba tentado, y que él había abierto el emprendimiento porque le había ido mal en la música. “Dijo que el entrevistador estaba tentado, que a mí la música me fue mal y por eso abrí un restaurante de pastas. Dijo hasta que me comí todas las pastas”, señaló, molesto por el tono de burla.

El músico aseguró que la situación lo llevó a responder. “Ahí me levanté del orto y dije: ‘¿Cómo puede ser que uno quiera hacer un proyecto piola y haya otro loco que esté ahí tirando odio? Y con maldad’”, expresó. Contó también que decidió escribirle directamente a Cirio para remarcarle la contradicción entre sus dichos y su propia experiencia. “Él atravesó momentos de bardeo y la pasó mal. Me cuesta entender cómo alguien en esa posición puede seguir generando odio”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que quienes vivieron situaciones de hostigamiento deberían tener una mirada distinta. “Si vos pasaste un trauma tan grande, como que medio país te bardea, deberías pararte en otro lugar. Podés resolver las cosas desde otro lado y no criticar por criticar”, opinó.

Rusherking cerró con una reflexión sobre el clima actual en redes sociales. “Hoy el bardeo es gratuito, por cualquier cosa y sin fundamento. ¿Por qué estás bardeando un proyecto de alguien que realmente está haciendo algo que le gusta, que le está metiendo, que genera empleo?”, señaló. Y concluyó: “Hoy me levanté cruzado por eso y lo quería decir. Pero todo piola”.

