Más de 300 entrerrianos donaron sangre durante el primer bimestre.

9 de marzo 2026 · 10:52hs
Durante los meses de enero y febrero de 2026, el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través del Programa Provincial de Hemoterapia, llevó adelante diversas colectas externas en distintos puntos de la provincia, donde más de 300 personas donaron sangre. Además, se realizaron talleres de concientización en el marco del proyecto "Donar sangre nos une +".

Las actividades se desarrollaron de manera articulada con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser) y el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), mediante el Colectivo de Salud Integral y Móvil, con el objetivo de promover la donación voluntaria, habitual y solidaria de sangre en todo el territorio entrerriano.

LEER MÁS: Alarmante: la cantidad de donantes de sangre cayó alrededor de un 70%

Como resultado de estas acciones, se alcanzó un total de 308 donantes voluntarios durante el primer bimestre del año. Esta cifra se suma a las donaciones diarias que se reciben en los diferentes bancos de sangre y postas de extracción distribuidos en la provincia. De este modo, se continúa fortaleciendo el sistema público de salud y garantizando el acceso oportuno a sangre para quienes la necesitan.

En el marco de la propuesta "Vamos a tu localidad", el Programa Provincial de Hemoterapia continuará durante marzo realizando nuevas colectas en distintas localidades de la provincia, acercando esta práctica solidaria a más entrerrianos y entrerrianas.

En cuanto al cronograma de colectas previsto para este mes, se adelantó que el 11 se desarrollará una en la localidad de Colón, en la Plaza Artigas; el 26 habrá otra en la ciudad de Cerrito, en el Centro de Jubilados Provinciales (esquina Diagonal Comercio y General Paz); el 27 será el turno de Paraná, en el Club Olimpia (La Rioja 153); y el 31 en María Grande, en el cuartel de Bomberos Voluntarios (Artigas 28).

La Red Provincial de Sangre cuenta con una amplia red de puntos para la donación. Los cinco Bancos de Sangre que funcionan como referencia regional se encuentran en los hospitales San Martín y Materno Infantil San Roque, de Paraná; Delicia Concepción Masvernat, de Concordia; Centenario, de Gualeguaychú; y Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay.

Asimismo, la provincia dispone de postas de extracción en los hospitales Santa Rosa, de Villaguay; San José, de Diamante; San Benjamín, de Colón; 9 de Julio, de La Paz; Nuestra Señora del Luján, de General Ramírez; San Blas, de Nogoyá; Sagrado Corazón de Jesús, de Basavilbaso; San Roque, de Rosario del Tala; Fermín Salaberry, de Victoria; De la Baxada Doctora Teresa Ratto, de Paraná; Santa Rosa, de Chajarí; San José, de Federación; y Justo José de Urquiza, de Federal.

Asimismo, se recuerda que para donar es necesario concurrir con Documento Nacional de Identidad (DNI) y haber realizado un desayuno liviano (preferentemente frutas) evitando lácteos y alimentos con alto contenido graso. La donación de sangre es un acto simple, seguro y solidario que salva vidas.

