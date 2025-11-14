Uno Entre Rios | Show | Ca7riel y Paco Amoroso

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia en los Latin Grammy con seis premios

La noche comenzó de la mejor manera para Ca7riel y Paco Amoroso. En medio de la expectativa por sus diez nominaciones en los Latin Grammy, el dúo obtuvo dos premios al inicio de la ceremonia por su trabajo audiovisual en el EP Papota.

14 de noviembre 2025 · 09:58hs
Ca7riel y Paco Amoroso 

Ca7riel y Paco Amoroso 
Ca7riel y Paco Amoroso 

Ca7riel y Paco Amoroso 

La noche comenzó de la mejor manera para Ca7riel y Paco Amoroso. En medio de la expectativa por sus diez nominaciones en los Latin Grammy, el dúo obtuvo dos premios al inicio de la ceremonia por su trabajo audiovisual en el EP Papota.

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia en los Latin Grammy

Fueron distinguidos en Mejor Video Musical Versión Corta y Mejor Video Musical Versión Larga, categorías que reconocieron la labor de Ferrán Echegaray y Martín Piroyansky como directores, y de Armando Bo, Chino Fernández y Francisco Wechsler como productores. Piroyansky subió a recibir los premios y agradeció a los artistas y al equipo que integró el proyecto.

rusherking, molesto con martin cirio: estoy haciendo algo piola y viene un loco a bardear

Rusherking, molesto con Martín Cirio: "Estoy haciendo algo piola y viene un loco a bardear"

pedro rosemblat hablo sobre su relacion con lali esposito y destaco el impacto que tuvo en su vida

Pedro Rosemblat habló sobre su relación con Lali Espósito y destacó el impacto que tuvo en su vida

Minutos más tarde llegó otra distinción: el premio a Mejor Canción Pop por “El día del amigo”. En el escenario, Ca7riel tomó la palabra con un mensaje irónico sobre la exposición pública, mientras que Paco Amoroso destacó el trabajo del equipo y agradeció el acompañamiento de su familia. La dinámica de la ceremonia volvió a sorprenderlos cuando ganaron en la categoría Mejor Canción Alternativa por “#TETAS”. El reconocimiento continuó con el premio a Mejor Álbum de Música Alternativa por Papota, instancia en la que Paco agradeció al equipo, al sello, a los músicos y al público que acompañó su crecimiento en cada gira.

En una jornada que ya los tenía como protagonistas, la Academia confirmó además que Ca7riel & Paco Amoroso ofrecerían un show en la ceremonia. Las diez nominaciones que llevaron al dúo al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas marcaron un récord para la música argentina: nunca antes un proyecto nacional había alcanzado esa cantidad de postulaciones en los Latin Grammy. La 26ª edición del premio los ubicó entre las categorías centrales, con presencia en Álbum del Año por Papota, Canción del Año por “El día del amigo” y “#TETAS”, Grabación del Año, Mejor Canción Pop, Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Canción Alternativa y las dos nominaciones audiovisuales.

Ca7riel y Paco Amoroso 1

El espectáculo que ofrecieron hacia el cierre de la gala concentró buena parte de las miradas. El dúo interpretó “Impostor”, “#Tetas”, “La que puede, puede” y “El día del amigo” con una puesta escénica que siguió la línea estética que desarrollan en sus shows internacionales. Comenzaron rodeados de máquinas de coser, como si produjeran los característicos accesorios de su Tiny Desk, y sumaron elementos teatrales con fisicoculturistas en escena. En las últimas canciones se ubicaron sobre una montaña de corazones y sombreros junto a sus músicos, mientras el público acompañaba el cierre del número.

El presente artístico del dúo mantiene relación directa con su crecimiento fuera del país. Durante 2025 realizaron la gira más amplia de su carrera, con presentaciones en Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica. Participaron en festivales como Coachella, Glastonbury, Roskilde, Fuji Rock, Outside Lands, Montreux Jazz Festival y distintas ediciones de Lollapalooza. Cada show les permitió expandir su propuesta, incorporar elementos visuales y reforzar la identidad que desarrollan desde sus primeros trabajos.

La proyección internacional del dúo comenzó a consolidarse tras su presentación en el formato Tiny Desk, donde exploraron arreglos que llevaron luego a escenarios de distintos países. Desde entonces, cada lanzamiento reforzó una identidad que combina música, narrativa visual y un lenguaje propio dentro de la escena contemporánea.

LEER MÁS: El Instituto Raúl Varelli celebrará el Día del Acordeón en el Juan L. Ortiz

Ca7riel y Paco Amoroso Latin Grammy show
Noticias relacionadas
la noche de los museos: una invitacion abierta a recorrer 120 espacios entrerrianos

La Noche de los Museos: una invitación abierta a recorrer 120 espacios entrerrianos

lucho quinones se suma a la pena de la alem

Lucho Quiñones se suma a La Peña de la Alem

rata blanca celebra en tribus los 35 anos de magos, espadas y rosas

Rata Blanca celebra en Tribus los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

parana recibira a andres calamaro en el marco de su nueva gira agenda 2025 tour

Paraná recibirá a Andrés Calamaro en el marco de su nueva gira "Agenda 2025 Tour"

Ver comentarios

Lo último

Pedro Rosemblat habló sobre su relación con Lali Espósito y destacó el impacto que tuvo en su vida

Pedro Rosemblat habló sobre su relación con Lali Espósito y destacó el impacto que tuvo en su vida

Cementerio Municipal de Paraná: la ciudad de los muertos, espejo de la realidad social

Cementerio Municipal de Paraná: la ciudad de los muertos, espejo de la realidad social

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia en los Latin Grammy con seis premios

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia en los Latin Grammy con seis premios

Ultimo Momento
Pedro Rosemblat habló sobre su relación con Lali Espósito y destacó el impacto que tuvo en su vida

Pedro Rosemblat habló sobre su relación con Lali Espósito y destacó el impacto que tuvo en su vida

Cementerio Municipal de Paraná: la ciudad de los muertos, espejo de la realidad social

Cementerio Municipal de Paraná: la ciudad de los muertos, espejo de la realidad social

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia en los Latin Grammy con seis premios

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia en los Latin Grammy con seis premios

La Noche de los Museos: una invitación abierta a recorrer 120 espacios entrerrianos

La Noche de los Museos: una invitación abierta a recorrer 120 espacios entrerrianos

Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Policiales
Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Video: conductor se grabó a 170 km/h junto a su hijo sin cinturón de seguridad

Video: conductor se grabó a 170 km/h junto a su hijo sin cinturón de seguridad

Detuvieron al principal prófugo por el robo comando a una estación de servicio de Chajarí

Detuvieron al principal prófugo por el robo comando a una estación de servicio de Chajarí

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Caso Jazmín González: No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera

Caso Jazmín González: "No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera"

Ovación
Liga Provincial: se abren las llaves de los octavos de final

Liga Provincial: se abren las llaves de los octavos de final

Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

En Paraná se disputará la primera edición del Torneo Libertador

En Paraná se disputará la primera edición del Torneo Libertador

La provincia
Cementerio Municipal de Paraná: la ciudad de los muertos, espejo de la realidad social

Cementerio Municipal de Paraná: la ciudad de los muertos, espejo de la realidad social

La Abadía del Niño Dios: un faro de silencio y trabajo en Victoria

La Abadía del Niño Dios: un faro de silencio y trabajo en Victoria

Aduana Vieja de Concepción del Uruguay: símbolo, río y legado

Aduana Vieja de Concepción del Uruguay: símbolo, río y legado

Palacio San José: la memoria viva del federalismo argentino

Palacio San José: la memoria viva del federalismo argentino

El Castillo de San Carlos, el emblema de Concordia que enamora a muchos

El Castillo de San Carlos, el emblema de Concordia que enamora a muchos

Dejanos tu comentario