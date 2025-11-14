Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia en los Latin Grammy con seis premios

La noche comenzó de la mejor manera para Ca7riel y Paco Amoroso. En medio de la expectativa por sus diez nominaciones en los Latin Grammy, el dúo obtuvo dos premios al inicio de la ceremonia por su trabajo audiovisual en el EP Papota.

Fueron distinguidos en Mejor Video Musical Versión Corta y Mejor Video Musical Versión Larga, categorías que reconocieron la labor de Ferrán Echegaray y Martín Piroyansky como directores, y de Armando Bo, Chino Fernández y Francisco Wechsler como productores. Piroyansky subió a recibir los premios y agradeció a los artistas y al equipo que integró el proyecto.

Minutos más tarde llegó otra distinción: el premio a Mejor Canción Pop por “El día del amigo”. En el escenario, Ca7riel tomó la palabra con un mensaje irónico sobre la exposición pública, mientras que Paco Amoroso destacó el trabajo del equipo y agradeció el acompañamiento de su familia. La dinámica de la ceremonia volvió a sorprenderlos cuando ganaron en la categoría Mejor Canción Alternativa por “#TETAS”. El reconocimiento continuó con el premio a Mejor Álbum de Música Alternativa por Papota, instancia en la que Paco agradeció al equipo, al sello, a los músicos y al público que acompañó su crecimiento en cada gira.

En una jornada que ya los tenía como protagonistas, la Academia confirmó además que Ca7riel & Paco Amoroso ofrecerían un show en la ceremonia. Las diez nominaciones que llevaron al dúo al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas marcaron un récord para la música argentina: nunca antes un proyecto nacional había alcanzado esa cantidad de postulaciones en los Latin Grammy. La 26ª edición del premio los ubicó entre las categorías centrales, con presencia en Álbum del Año por Papota, Canción del Año por “El día del amigo” y “#TETAS”, Grabación del Año, Mejor Canción Pop, Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Canción Alternativa y las dos nominaciones audiovisuales.

Ca7riel y Paco Amoroso 1

El espectáculo que ofrecieron hacia el cierre de la gala concentró buena parte de las miradas. El dúo interpretó “Impostor”, “#Tetas”, “La que puede, puede” y “El día del amigo” con una puesta escénica que siguió la línea estética que desarrollan en sus shows internacionales. Comenzaron rodeados de máquinas de coser, como si produjeran los característicos accesorios de su Tiny Desk, y sumaron elementos teatrales con fisicoculturistas en escena. En las últimas canciones se ubicaron sobre una montaña de corazones y sombreros junto a sus músicos, mientras el público acompañaba el cierre del número.

El presente artístico del dúo mantiene relación directa con su crecimiento fuera del país. Durante 2025 realizaron la gira más amplia de su carrera, con presentaciones en Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica. Participaron en festivales como Coachella, Glastonbury, Roskilde, Fuji Rock, Outside Lands, Montreux Jazz Festival y distintas ediciones de Lollapalooza. Cada show les permitió expandir su propuesta, incorporar elementos visuales y reforzar la identidad que desarrollan desde sus primeros trabajos.

La proyección internacional del dúo comenzó a consolidarse tras su presentación en el formato Tiny Desk, donde exploraron arreglos que llevaron luego a escenarios de distintos países. Desde entonces, cada lanzamiento reforzó una identidad que combina música, narrativa visual y un lenguaje propio dentro de la escena contemporánea.