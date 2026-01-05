Uno Entre Rios | Show | Roly Serrano

Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó

A casi dos años de su accidente, Roly Serrano, de 70, encontró el amor con Candelaria Saldaño Vicente, 44 años menor, y disfrutan de su convivencia.

5 de enero 2026
Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó.

Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó.

A casi dos años del accidente automovilístico que lo dejó al borde de la muerte, Roly Serrano atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. El actor, reconocido por su papel en El Marginal, no solo regresó a los escenarios, sino que también se enamoró de una joven 44 años menor.

La noticia se conoció en las últimas horas: Serrano, de 70 años, está en pareja con Candelaria Saldaño Vicente, de 26, una licenciada en teatro que también se mueve en el mundo artístico. La relación, que comenzó en Córdoba mientras el actor cumplía compromisos laborales, ya dio un paso más y ambos conviven.

Tras el accidente, Roly Serrano vive un momento feliz junto a Candelaria Saldaño Vicente

El flechazo se dio en la provincia de Córdoba, donde Serrano se instaló para trabajar en la obra Suspendan la boda. Allí conoció a Candelaria, quien además de su formación académica, colabora con Nazarena Vélez en la producción teatral que se presenta en Carlos Paz.

La pareja no tardó en mostrarse en público. Incluso, compartieron eventos sociales como el casamiento de Coco Sily, aunque en ese momento nadie sabía que estaban juntos. Hoy, los panelistas de los programas de espectáculos aseguran que a Roly se lo ve bien y muy enamorado.

El actor se sinceró sobre este presente: "Es una historia hermosa. Siento que Dios me premió con la vida y con el amor después del accidente. Puso a este ser maravilloso, mágico, en mi camino. Candelaria me acompaña, me ayuda en todo y se encarga de muchas cosas, lo que me emociona".

La joven, que también forma parte del equipo de la obra Yepeto, acompaña a Serrano en cada paso y lo ayuda en su día a día. Juntos, disfrutan de la temporada teatral y de una convivencia que, según quienes los rodean, los tiene más unidos que nunca.

El presente de Roly Serrano es el resultado de una recuperación que le llevó meses de internación y esfuerzo. Hoy, lejos de aquel difícil momento, el actor celebra la vida y el amor, acompañado por una pareja que lo apoya y lo impulsa a seguir adelante.

