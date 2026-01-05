Uno Entre Rios | Show | Critics Choice Awards

Critics Choice Awards 2026: todos los ganadores

“Frankenstein”, “Los Pecadores”, “Marty Supreme” y Adolescencia fueron las grandes revelaciones del año en el Critics Choice Awards 2026

5 de enero 2026 · 09:17hs
“Frankenstein”

“Frankenstein”, “Los Pecadores”,  “Marty Supreme” y Adolescencia fueron las grandes revelaciones del año en el Critics Choice Awards 2026
“Frankenstein”

“Frankenstein”, “Los Pecadores”,  “Marty Supreme” y Adolescencia fueron las grandes revelaciones del año en el Critics Choice Awards 2026
“Frankenstein”

“Frankenstein”, “Los Pecadores”,  “Marty Supreme” y Adolescencia fueron las grandes revelaciones del año en el Critics Choice Awards 2026
“Frankenstein”

“Frankenstein”, “Los Pecadores”,  “Marty Supreme” y Adolescencia fueron las grandes revelaciones del año en el Critics Choice Awards 2026
“Frankenstein”

“Frankenstein”, “Los Pecadores”,  “Marty Supreme” y Adolescencia fueron las grandes revelaciones del año en el Critics Choice Awards 2026

El mundo del cine y series se volvió a vestir de gala para celebrar el domingo la 31° edición de los Critics Choice Awards y, con la conducción de la humorista Chelsea Handler, los más de 600 críticos definieron cuáles fueron las mejores producciones del 2025 y dieron por iniciada la temporada de premiación.

El “Frankenstein” de Guillermo del Toro, “Los Pecadores”, Timothée Chalamet y Jacob Elordi fueron los grandes protagonistas de la noche, llevándose la mayoría de los galardones.

Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó.

Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó

mirtha legrand eligio a fatima florez para su primera salida en mar del plata

Mirtha Legrand eligió a Fátima Florez para su primera salida en Mar del Plata

La ceremonia se llevó a cabo en el emblemático Barker Hangar de Santa Mónica, en Los Ángeles.

  • Ganadora: Una batalla tras otra
  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Jay Kelly
  • Marty Supreme
  • Los pecadores
  • Sueños de trenes
  • Valor sentimental
  • Wicked: Parte dos

Mejor película de comedia

  • Ganadora: Agárralo como puedas
  • Amigos
  • Amores compartidos
  • Eternity
  • La balada de la isla
  • La trama fenicia

Mejor director

  • Ganador: Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
  • Chloé Zhao por Hamnet
  • Guillermo del Toro por Frankenstein
  • Joachim Trier por Valor sentimental
  • Josh Safdie por Marty Supreme
  • Ryan Coogler por Los pecadores

Mejor actor principal

  • Ganador: Timothée Chalamet por Marty Supreme
  • Leonardo DiCapriov Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke por Blue Moon
  • Joel Edgerton por Sueños de trenes
  • Michael B. Jordanv por Los pecadores
  • Wagner Moura por El agente secreto

Mejor actriz principal

  • Ganadora: Jessie Buckley por Hamnet
  • Amanda Seyfried por El testamento de Ann Lee
  • Chase Infiniti por Una batalla tras otra
  • Emma Stone por Bugonia
  • Renate Reinsve por Valor sentimental
  • Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada
Franckestein Critics Choice Awards 2026 Elordi

Mejor actor de reparto

  • Ganador: Jacob Elordi por Frankenstein
  • Adam Sandler por Jay Kelly
  • Benicio del Toro por Una batalla tras otra
  • Paul Mescal por Hamnet
  • Sean Penn por Una batalla tras otra
  • Stellan Skarsgård por Valor sentimental

Mejor actriz de reparto

  • Ganadora: Amy Madigan por Weapons
  • Ariana Grande por Wicked: Parte dos
  • Elle Fanning por Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental
  • Teyana Taylor por Una batalla tras otra
  • Wunmi Mosaku por Los pecadores

Actor o actriz revelación

  • Ganador: Miles Caton por Sinners
  • Cary Christopher por Weapons
  • Everett Blunck por The Plague
  • Jacobi Jupe por Hamnet
  • Nina Ye por La chica zurda
  • Shannon Mahina Gorman por Rental Family (Familia de alquiler)

Mejor reparto

  • Ganador: Francine Maisler por Los pecadores
  • Cassandra Kulukundis por Una batalla tras otra
  • Douglas Aibel y Nina Gold por Jay Kelly
  • Jennifer Venditti por Marty Supreme
  • Nina Gold por Hamnet
  • Tiffany Little Canfield y Bernard Telsey por Wicked: Parte dos

Mejor equipo de especialistas de acción

  • Ganador: Wade Eastwood por Misión imposible: Sentencia final
  • Andy Gill por Los pecadores
  • Brian Machleit por Una batalla tras otra
  • Gary Powell, Luciano Bacheta y Craig Dolby por F1: La película
  • Giedrius Nagys por Warfare: Tiempo de guerra
  • Stephen Dunlevy, Kyle Gardiner, Jackson Spidell, Jeremy Marinas, Jan Petina, Domonkos Párdányi y Kinga Kósa-Gavalda por Ballerina

Mejor guión original

  • Ganador: Ryan Coogler por Sinners
  • Eskil Vogt y Joachim Trier por Valor sentimental
  • Eva Victor por Sorry, Baby
  • Noah Baumbach y Emily Mortimer por Jay Kelly
  • Ronald Bronstein y Josh Safdie por Marty Supreme
  • Zach Cregger por Weapons

Mejor guión adaptado

  • Ganador: Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
  • Chloé Zhao y Maggie O’Farrell por Hamnet
  • Clint Bentley y Greg Kwedar por Sueños de trenes
  • Guillermo del Toro por Frankenstein
  • Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don Mckellar y Jahye Lee por No hay otra opción
  • Will Tracy por Bugonia

Mejor fotografía

  • Ganador: Adolpho Veloso por Sueños de trenes
  • Autumn Durald Arkapaw por Los pecadores
  • Claudio Miranda por F1: La película
  • Dan Laustsen por Frankenstein
  • ukasz al por Hamnet
  • Michael Bauman por Una batalla tras otra

Mejor montaje

  • Ganador: Stephen Mirrione por F1: La película
  • Andy Jurgensen por Una batalla tras otra
  • Kirk Baxter por Una casa llena de dinamita
  • Michael P. Shawver por Los pecadores
  • Ronald Bronstein y Josh Safdie por Marty Supreme
  • Viridiana Lieberman por El vecino perfecto

Mejor Sonido

  • Ganadores: Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta y Gareth John por F1: La película
  • Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco y David V. Butler por Los pecadores
  • Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor por Una batalla tras otra
  • Laia Casanovas por Sirt
  • Mitch Low, Glenn Freemantle, Ben Barker, Howard Bargroff y Richard Spooner por Warfare
  • Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoern y Greg Chapman por Frankenstein
Los Pecadores Critics Choice Awards 2026

Mejor banda sonora

  • Ganador: Ludwig Göransson por Los pecadores
  • Alexandre Desplat por Frankenstein
  • Daniel Lopatin por Marty Supreme
  • Hans Zimmer por F1
  • Jonny Greenwood por Una batalla tras otra
  • Max Richter por Hamnet

Mejor canción

  • Ganadora: “Golden”, de Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24 y Teddy para Las guerreras K-pop
  • “Drive”, de Ed Sheeran, John Mayer y Blake Slatkin para F1: La película
  • “Clothed by the Sun”, de Daniel Blumberg para El testamento de Ann Lee
  • “I Lied to You”, de Raphael Saadiq y Ludwig Göransson para Los pecadores
  • “The Girl in the Bubble”, de Stephen Schwartz para Wicked: Parte dos
  • “Train Dreams”, de Nick Cave y Bryce Dessner para Sueños de trenes

Mejor diseño de producción

  • Ganadores: Tamara Deverell y Shane Vieau por Frankenstein
  • Fiona Crombie y Alice Felton por Hamnet
  • Jack Fisk y Adam Willis por Marty Supreme
  • Kasra Farahani y Jille Azis por Los 4 Fantásticos: Primeros pasos
  • Hannah Beachler y Monique Champagne por Los pecadores
  • Nathan Crowley y Lee Sandales por Wicked: Parte dos

Mejor diseño de vestuario

  • Ganadora: Kate Hawley por Frankenstein
  • Colleen Atwood y Christine Cantella por El beso de la mujer araña
  • Malgosia Turzanska por Hamnet
  • Lindsay Pugh por Hedda
  • Paul Tazewell por Wicked: Parte dos
  • Ruth E. Carter por Los pecadores

Mejor maquillaje y peluquería

  • Ganadores: Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey por Frankenstein
  • Flora Moody y John Nolan por 28 años después
  • Frances Hannon, Mark Coulier y Laura Blount por Wicked: Los pecadores
  • Kazu Hiro, Felix Fox y Mia Neal por The Smashing Machine
  • Leo Satkovich, Melizah Wheat y Jason Collins por Weapons
  • Siân Richards, Ken Diaz, Mike Fontainey Shunika Terry por Los pecadores

Mejores efectos visuales

  • Ganadores: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett por Avatar: Fuego y ceniza
  • Alex Wuttke, Ian Lowe, Jeff Sutherland y Kirstin Hall por Misión imposible: sentencia final
  • Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell por Frankenstein
  • Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean por Los pecadores
  • Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Eric Leven, Edward Price y Keith Dawson por F1: La película
  • Stephane Ceretti, Enrico Damm, Stéphane Nazé y Guy Williams por Superman

Mejor película de habla no inglesa

  • Ganadora: El agente secreto
  • Belén
  • La chica zurda
  • No hay otra opción
  • Sirt
  • Un simple un accidente

Mejor película de animación

  • Ganadora: Las guerreras K-pop
  • Arco
  • Elio
  • En sueños
  • Little Amélie
  • Zootopia 2

Mejor serie dramática

  • Ganadora: The Pitt
  • Alien: planeta Tierra
  • Andor
  • Paradise
  • Pluribus
  • Separación
  • Task
  • The Diplomat

Mejor actor de serie dramática

  • Ganador: Noah Wyle por The Pitt
  • Adam Scott por Separación
  • Billy Bob Thornton por Landman: Un negocio crudo
  • Diego Luna por Andor
  • Mark Ruffalo por Task
  • Sterling K. Brown por Paradise

Mejor actriz de serie dramática

  • Ganadora: Rhea Seehorn por Pluribus
  • Bella Ramsey por The Last of Us
  • Britt Lower por Separación
  • Carrie Coon por La edad dorada
  • Kathy Bates por Matlock
  • Keri Russell por The Diplomat

Mejor actor de reparto en una serie dramática

  • Ganador: Tramell Tillman por Separación
  • Ato Essandoh por The Diplomat
  • Billy Crudup por The Morning Show
  • Patrick Ball por The Pitt
  • Tom Pelphrey por Task
  • Wood Harris por Forever

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

  • Ganadora: Katherine LaNasa por The Pitt
  • Allison Janney por The Diplomat
  • Denée Benton por La edad dorada
  • Greta Lee por The Morning Show
  • Nicole Beharie por The Morning Show
  • Skye P. Marshall por Matlock
Timoty Chalamet Critics Choice Awards 2026 Elordi

Mejor serie de comedia

  • Ganadora: The Studio
  • Abbott Elementary
  • Elsbeth
  • Ghosts
  • Hacks
  • Los Gemstone
  • Nadie quiere esto
  • Sólo asesinatos en el edificio

Mejor actor de serie de comedia

  • Ganador: Seth Rogen por The Studio
  • Adam Brody por Nadie quiere esto
  • Alexander Skarsgård por Murderbot
  • Danny McBride por Los Gemstone
  • David Alan Grier por St. Denis Medical
  • Ted Danson por Un hombre infiltrado

Mejor actriz de serie de comedia

  • Ganadora: Jean Smart por Hacks
  • Carrie Preston por Elsbeth
  • Edi Patterson por Los Gemstone
  • Kristen Bell por Nadie quiere esto
  • Natasha Lyonne por Poker Face
  • Rose McIver por Ghosts

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

  • Ganador: Ike Barinholtz por The Studio
  • Asher Grodman por Ghosts
  • Chris Perfetti por Abbott Elementary
  • Oscar Nuñez por The Paper
  • Paul W. Downs por Hacks
  • Timothy Simons por Nadie quiere esto

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

  • Ganadora: Janelle James por Abbott Elementary
  • Danielle Brooks por El Pacificador
  • Ego Nwodim por Saturday Night Live
  • Hannah Einbinder por Hacks
  • Justine Lupe por Nadie quiere esto
  • Rebecca Wisocky por Ghosts

Mejor miniserie

  • Ganador: Adolescencia
  • Devil in Disguise: John Wayne Gacy
  • Dying for Sex
  • El gran guerrero
  • Ladrones de droga
  • La novia
  • Muerte por un rayo
  • Su peor pesadilla

Mejor actor de serie limitada o película para televisión

  • Ganador: Stephen Graham por Adolescencia
  • Brian Tyree Henry por Ladrón de drogas
  • Charlie Hunnam por Monster: La historia de Ed Gein
  • Matthew Rhys por La bestia en mí
  • Michael Chernus por Devil in Disguise: John Wayne Gacy
  • Michael Shannon por Muerte por un rayo

Mejor actriz de serie limitada o película para televisión

  • Ganadora: Sarah Snook por All Her Fault
  • Jessica Biel por La mejor hermana
  • Meghann Fahy por Sirens
  • Michelle Williams por Dying for Sex
  • Renée Zellweger por Bridget Jones: Loca por él
  • Robin Wright por La novia
serie adolescencia.jpg
La miniserie de Netflix despertó debates y preocupación

La miniserie de Netflix despertó debates y preocupación

Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión

  • Ganador: Owen Cooper por Adolescencia
  • Ashley Walters por Adolescencia
  • Michael Peña por Su peor pesadilla
  • Nick Offerman por Muerte por un rayo
  • Ramy Youssef por Mountainhead
  • Wagner Moura por Ladrón de drogas

Mejor actriz de reparto en unaminiserie o película para televisión

  • Ganadora: Erin Doherty por Adolescencia
  • Betty Gilpin por Muerte por un rayo
  • Christine Tremarco por Adolescencia
  • Julianne Moore por Sirens
  • Marin Ireland por Devil in Disguise: John Wayne Gacy
  • Sophia Lillis por Su peor pesadilla

Mejor serie en lengua extranjera

  • Ganadora: El juego del calamar
  • Acapulco
  • Cuando nadie nos ve
  • El último samurái en pie
  • Mussolini: Hijo del Siglo
  • Red alert

Mejor serie de animación

  • Ganadora: South Park
  • Bob’s Burgers
  • Harley Quinn
  • Long Storie Short
  • Marvel Zombies
  • Tu amigo y vecino Spider-man

Mejor película para televisión

  • Ganadora: Bridget Jones: Loca por él
  • Cabeza de montaña
  • Deep Cover: Actores encubiertos
  • El abismo secreto
  • Nonnas
  • Summer of ’69

Mejor programa de entrevistas

  • Ganador: ¡Jimmy Kimmel Live!
  • Hote Ones
  • Late Night con Seth Meyers
  • The Daily Show
  • The Late Show con Stephen Colbert
  • Watch What Happens Live con Andy Cohen

Mejor programa de variedades

  • Ganador: Last Week Tonight con John Oliver
  • Conan O’Brien Must Go
  • Saturday Night Live
Critics Choice Awards Ganadores premios Actriz Actor Película serie
Noticias relacionadas
La hija del Diez, Gianinna Maradona, compartió un posteo en Año Nuevo donde confirma su relación tras los rumores que circularon hace algunas semanas.

"Cambiaste mi vida": Gianinna Maradona confirmó su nuevo romance en el inicio de 2026

j balvin y residente se reconciliaron y pusieron fin a su guerra

J Balvin y Residente se reconciliaron y pusieron fin a su guerra

se supo de que trabaja morena rial en prision y que pidio para calmar su ansiedad

Se supo de qué trabaja Morena Rial en prisión y qué pidió para calmar su ansiedad

Chajarí presente en la moda nacional: Penoni, finalista para vestir a Juana Viale.

Chajarí presente en la moda nacional: Penoni, finalista para vestir a Juana Viale

Ver comentarios

Lo último

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó

Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó

Ultimo Momento
Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó

Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó

Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

Policiales
Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Chajarí: confirmaron la identidad de las víctimas fatales en el despiste e incendio de la Ruta 14

Chajarí: confirmaron la identidad de las víctimas fatales en el despiste e incendio de la Ruta 14

Un joven fue herido de bala en Colonia Avellaneda

Un joven fue herido de bala en Colonia Avellaneda

Investigan cómo un hombre en situación de calle sufrió una herida de bala en Paraná

Investigan cómo un hombre en situación de calle sufrió una herida de bala en Paraná

Ovación
El Depro sacó ventajas en el Torneo Regional Amateur

El Depro sacó ventajas en el Torneo Regional Amateur

Peñarol, más líder que nunca en la Copa Entre Ríos

Peñarol, más líder que nunca en la Copa Entre Ríos

San Benito Paraná goleó y se perfila como candidato en la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná goleó y se perfila como candidato en la Copa Entre Ríos Femenina

River Plate cerró al uruguayo Matías Viña

River Plate cerró al uruguayo Matías Viña

El ex-futbolista de Patronato Julián Marcioni fue presentado en Colón de Santa Fe

El ex-futbolista de Patronato Julián Marcioni fue presentado en Colón de Santa Fe

La provincia
Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

ATE se movilizará este martes por paritarias y contratos

ATE se movilizará este martes por paritarias y contratos

Paraná - Santa Fe: lanzarán servicio diferencial de transporte

Paraná - Santa Fe: lanzarán servicio diferencial de transporte

Qué nombres eligieron las familias entrerrianas durante el último año

Qué nombres eligieron las familias entrerrianas durante el último año

Dejanos tu comentario