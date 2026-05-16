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Hace 97 años nacían los Óscar, el premio más famoso del cine

El 16 de mayo de 1929, en el salón Blossom del hotel Roosevelt de Hollywood, unas 270 personas asistieron a una cena que marcaría el comienzo de una de las tradiciones culturales más influyentes del siglo XX

16 de mayo 2026 · 09:09hs
Imagen generada con IA inspirada en la estética de fines de los años 20 y en la primera ceremonia de los Premios Óscar.

Imagen generada con IA inspirada en la estética de fines de los años 20 y en la primera ceremonia de los Premios Óscar.

El 16 de mayo de 1929, en el salón Blossom del hotel Roosevelt de Hollywood, unas 270 personas asistieron a una cena que marcaría el comienzo de una de las tradiciones culturales más influyentes del siglo XX. Aquella noche se realizó la primera entrega de los Premios Óscar, organizada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, institución creada apenas dos años antes con el objetivo de fortalecer la industria cinematográfica estadounidense.

Del salón de un hotel al espectáculo global: el origen de los Premios Óscar

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Nada se parecía todavía al gigantesco espectáculo televisivo que hoy sigue millones de personas alrededor del mundo. No había transmisión radial ni televisiva, tampoco alfombra roja ni campañas publicitarias millonarias. La ceremonia duró apenas quince minutos y los ganadores ya habían sido anunciados previamente en los diarios. Sin embargo, aquel encuentro terminó convirtiéndose en el punto de partida de un símbolo cultural que atravesó generaciones y transformó la manera de entender el cine como industria y como fenómeno popular.

La entrada para asistir a esa primera gala costaba cinco dólares. Productores, actores, directores y técnicos compartieron una cena formal mientras la Academia entregaba las primeras estatuillas a las películas y artistas más destacados del período 1927-1928. El premio todavía no era conocido popularmente como “Óscar”, un apodo que comenzaría a instalarse algunos años después.

La gran ganadora de la noche fue Wings, dirigida por William A. Wellman, que recibió el reconocimiento a Mejor Producción, equivalente a la actual categoría de Mejor Película. El filme, ambientado en la Primera Guerra Mundial, se destacó por sus innovadoras escenas aéreas y por una ambición técnica poco habitual para la época del cine mudo.

Hollywood y el nacimiento de una tradición que cambió el cine

También fueron premiados Emil Jannings como Mejor Actor y Janet Gaynor como Mejor Actriz. En aquellos años, los reconocimientos podían entregarse por varias interpretaciones realizadas durante una misma temporada, una modalidad que luego desaparecería.

La ceremonia reflejaba además una industria que atravesaba un momento de transformación radical. Apenas dos años antes se había estrenado The Jazz Singer, considerada la primera gran película sonora de la historia. El impacto del sonido modificó para siempre el lenguaje cinematográfico y alteró la carrera de numerosos actores, directores y estudios.

La creación de la Academia también respondió a una necesidad empresarial dentro del cine estadounidense. El productor Louis B. Mayer, uno de los hombres fuertes de Metro-Goldwyn-Mayer, impulsó la formación de una entidad capaz de fortalecer la imagen pública de Hollywood y ordenar una industria en pleno crecimiento.

Con el correr de las décadas, la entrega de los Óscar dejó de ser una reunión privada para transformarse en uno de los eventos culturales más observados del planeta. La ceremonia acompañó los cambios tecnológicos del cine, el crecimiento de la televisión y la aparición de nuevas plataformas, mientras la estatuilla dorada se consolidaba como un símbolo de prestigio y reconocimiento internacional.

A casi un siglo de aquella primera entrega realizada en un hotel de Hollywood, los Premios Óscar continúan ocupando un lugar central dentro de la cultura popular. Más allá de las polémicas, las críticas o las transformaciones de la industria audiovisual, la ceremonia conserva algo de aquel espíritu inicial: la necesidad del cine de reconocerse a sí mismo y contarle al mundo cuáles son las historias que elige destacar.

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Oscar Cine mayo Hollywood
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