A 73 años del nacimiento de Luca Prodan, la voz que rompió todas las reglas

Cada 17 de mayo, el nombre de Luca Prodan vuelve a ocupar un lugar central dentro de la historia del rock argentino

Cada 17 de mayo, el nombre de Luca Prodan vuelve a ocupar un lugar central dentro de la historia del rock argentino. El histórico líder de Sumo nació en Roma en 1953 y, décadas después de su muerte, todavía conserva una influencia enorme en la música nacional.

Tras una juventud marcada por la vida entre Italia e Inglaterra, Prodan llegó a Argentina a comienzos de los años 80. Lo que inicialmente era una estadía temporal en las sierras de Córdoba terminó convirtiéndose en el nacimiento de una de las bandas más importantes y originales del rock argentino.

Con Sumo apareció una propuesta distinta para la época: una mezcla de post punk, reggae y new wave, acompañada por una actitud desafiante y una estética completamente alejada de los moldes tradicionales del rock local. Canciones como “La rubia tarada”, “Mañana en el Abasto” y “Los viejos vinagres” se transformaron rápidamente en clásicos.

Más allá de las canciones, Luca Prodan dejó una marca por su personalidad irreverente, su presencia escénica y una forma distinta de entender la música. Su muerte, el 22 de diciembre de 1987, a los 34 años, terminó de convertirlo en una figura mítica dentro de la cultura argentina.

A casi cuatro décadas de su partida, su legado sigue presente en nuevas generaciones de músicos y oyentes que continúan encontrando en sus canciones una identidad única y vigente.