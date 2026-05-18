Uno Entre Rios | Choque

Choque de embarcaciones frente a Rosario: "Pudo ser una tragedia"

El Sindicato de Conductores Navales apuntó a "la falta de formación de tripulantes y al ajuste que en materia de seguridad impulsa el gobierno nacional"

18 de mayo 2026 · 10:42hs
El choque de embarcaciones se produjo a la altura de la costanera central

Foto: captura de video

El choque de embarcaciones se produjo a la altura de la costanera central

“Evidentemente, el remolcador ha sufrido una avería durante la navegación que lo llevó a chocar contra un buque mercante fondeado. Pudo ser un accidente terrible, con pérdidas de vidas humanas y también para el medio ambiente”, señaló este lunes Fernando Ramírez, secretario general del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara). En declaraciones a LT8, Ramírez brindó una opinión sobre el choque ocurrido ayer a la tarde en el río Paraná frente a la costa central de Rosario (Santa Fe) entre un remolcador de barcazas y un barco cerealero fondeado a la altura del Centro Municipal de Distrito Centro.

“Si el remolcador cortaba las anclas de fondeo, ese buque hubiese quedado a la deriva. Hasta que encienden máquinas automáticamente queda fuera del canal. Pudo ser una tragedia. Desde nuestra organización prendemos las alarmas para ver hacia donde nos dirigimos con el crecimiento de las banderas limítrofes sobre la navegación argentina, nos vemos más expuestos a estos accidentes”, remarcó Ramírez segun publica La Capital.

El choque de embarcaciones se produjo a la altura de la costanera central

Choque de embarcaciones frente a la costa de Rosario: "Pudo ser una tragedia"

El choque se registró alrededor de las 6.45 de la mañana.

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

El mismo barco en otro choque

El representante de los conductores navales recordó que el buque fue chocado ayer mientras estaba fondeado frente al centro de Rosario, “es el mismo barco que sufrió un accidente en San Nicolás. Otro buque que estaba llegando perdió maniobrabilidad y lo chocó. Ese barco, tras hacer todos los trámites correspondiente, salió de San Nicolás, se detuvo en Rosario y lo chocó un remolcador. Parece a propósito, pero fue así”.

Ramírez recordó que su gremio agrupa a todos los jefes de máquinas de todos los buques de todo el país, “en toda la vía de navegación troncal como en el sector pesquero”, y tras cartón apuntó contra el gobierno nacional por una serie de iniciativa que tienen como objetivo un ajuste que redundará en inseguridad para navegar por el río.

2026-05-17 choque barcos1

“El gobierno nacional viene arremetiendo contra todo el sector marítimo. Puso en venta la ley federal de pesca al mejor postor, y logramos contrarrestar eso. Luego impuso el decreto 340 que ponía todas la vía de navegación troncal a disposición de cualquier bandera. Cualquier tripulación del mundo podía manejar nuestras cargas. También logramos derogarlo”.

Tripulaciones sin formación en seguridad

Y agregó: “Todas esas iniciativas del gobierno nacional terminan en estos accidentes. Todas las tripulaciones de los buques que quieren seguir usufructuando en nuestros ríos, no tienen la formación que tenemos nosotros. Para estar arriba de un barco, tenemos una formación de 6 o 7 años. Nos estamos formando para cuidar la seguridad de la hidrovía, del medio ambiente y no poner en riesgo vidas humanas como pasa en este momento con las banderas que tenemos navegando el río en este momento”, remarcó.

Al hacer una comparación entre el choque de ayer y las políticas de ajuste del gobierno nacional, Ramírez sostuvo: “Esos tripulantes (por los del remolcador) no tienen la capacitación que tenemos nosotros para navegar con respecto a seguridad, emergencias y las salas de máquinas. Ahora, el presidente quiere derogar la ley de cabotaje. Toda la carga que se mueve entre los puertos argentinas la tienen con buques de bandera argentina y con trabajadores del país. Este gobierno quiere terminar con eso. Cuando el mundo cuida a su marina mercante, este gobierno la quiere entregar”.

Choque embarcaciones Rosario
Noticias relacionadas
El choque de embarcaciones se produjo a la altura de la costanera central

Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

El momento del choque en una captura de video.

Dos aviones chocaron en vuelo en un espectáculo aéreo en Estados Unidos

El choque de embarcaciones se produjo a la altura de la costanera central

Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

El choque se produjo a pocos metros de la calle Urquiza.

La ruta 34 sumó otro choque fatal: un automovilista de San Lorenzo murió en Ybarlucea

Ver comentarios

Lo último

Mes patrio: 5 autores argentinos que representan al país en el mundo

Mes patrio: 5 autores argentinos que representan al país en el mundo

Entre Ríos: pronostican -1°C para este martes

Entre Ríos: pronostican -1°C para este martes

Leonardo Morales, de Villa Urquiza, va por el título ante River Plate

Leonardo Morales, de Villa Urquiza, va por el título ante River Plate

Ultimo Momento
Mes patrio: 5 autores argentinos que representan al país en el mundo

Mes patrio: 5 autores argentinos que representan al país en el mundo

Entre Ríos: pronostican -1°C para este martes

Entre Ríos: pronostican -1°C para este martes

Leonardo Morales, de Villa Urquiza, va por el título ante River Plate

Leonardo Morales, de Villa Urquiza, va por el título ante River Plate

José Mourinho vuelve al Real Madrid para rescatar al equipo de la crisis

José Mourinho vuelve al Real Madrid para rescatar al equipo de la crisis

Insólito en Miramar: robaron un kiosco montados a caballo

Insólito en Miramar: robaron un kiosco montados a caballo

Policiales
Colón: madre habría golpeado a su hija en la cabeza con un martillo y denuncian fallas en salud mental

Colón: madre habría golpeado a su hija en la cabeza con un martillo y denuncian fallas en salud mental

La elevación a juicio por los contratos truchos vuelve moverse desde el 26 de mayo

La elevación a juicio por los contratos truchos vuelve moverse desde el 26 de mayo

Entrerriana hallada muerta en Mocoretá: investigan posible envenenamiento

Entrerriana hallada muerta en Mocoretá: investigan posible envenenamiento

Tres detenidos y secuestro de droga tras allanamientos en Concepción del Uruguay

Tres detenidos y secuestro de droga tras allanamientos en Concepción del Uruguay

Camioneta cayó de un puente en Concordia: una mujer herida y conductor ileso

Camioneta cayó de un puente en Concordia: una mujer herida y conductor ileso

Ovación
Leonardo Morales, de Villa Urquiza, va por el título ante River Plate

Leonardo Morales, de Villa Urquiza, va por el título ante River Plate

José Mourinho vuelve al Real Madrid para rescatar al equipo de la crisis

José Mourinho vuelve al Real Madrid para rescatar al equipo de la crisis

Con gol y asistencia de Messi, Inter Miami derrotó a Portland Timbers en la MLS

Con gol y asistencia de Messi, Inter Miami derrotó a Portland Timbers en la MLS

Deporte Orientación: Paraná impulsa una novedosa disciplina

Deporte Orientación: Paraná impulsa una novedosa disciplina

Iñaki Arrías ganó la final del TC Pista Mouras y cerró un fin de semana perfecto en La Plata

Iñaki Arrías ganó la final del TC Pista Mouras y cerró un fin de semana perfecto en La Plata

La provincia
Entre Ríos: pronostican -1°C para este martes

Entre Ríos: pronostican -1°C para este martes

Secuestraron cargamento millonario de cigarrillos en el río Uruguay

Secuestraron cargamento millonario de cigarrillos en el río Uruguay

Semana con frío intenso en Paraná y sin lluvias a la vista

Semana con frío intenso en Paraná y sin lluvias a la vista

Con la llegada del frío, el 99% de los incendios son por fallas eléctricas

Con la llegada del frío, el 99% de los incendios son por fallas eléctricas

Parque Pericos: el desafío de rescatar la fauna y educar

Parque Pericos: el desafío de rescatar la fauna y educar

Dejanos tu comentario