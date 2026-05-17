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Quini 6: los pozos más importantes no tuvieron ganadores

El Quini 6 quedó vacante en sus modalidades más importantes. En el Siempre Sale hubo un entrerriano afortunado que cobrará más de 9 millones de pesos.

17 de mayo 2026 · 21:38hs
El Quini 6 tuvo este domingo un nuevo sorteo.

El Quini 6 tuvo este domingo un nuevo sorteo.

Un nuevo sorteo del Quini 6 se realizó este domingo, donde los sorteos con los pozos más importantes quedaron vacantes. En tanto, en el Siempre Sale, hubo 42 ganadores con cinco acierto, por lo que cada uno cobrará un poco más de 9 millones de pesos. Uno de los afortunados es de la provincia de Entre Ríos.

Para el próximo sorteo, que será el miércoles, hay un acumulado de 10.850 millones de pesos, según confirmaron desde la Lotería de Santa Fe.

No hubo ganadores en los pozos más importantes del Quini 6.

Quini 6: los pozos millonarios otra vez quedaron vacantes

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en la noche de este domingo. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Los números del Quini 6

En el sorteo Tradicional, los números favorecidos fueron: 06 - 26 - 29 - 30 - 32 - 44. No hubo afortunados y quedaron vacantes para el próximo sorteo un total de $2.225.219.170.

En la modalidad La Segunda, las bolillas que salieron resultaron: 01 - 06 - 11 - 17 - 40 - 42. Tampoco se registraron ganadores, por lo que se acumularon un total de $1.491.772.464.

En lo que respecta a La Revancha, donde está el pozo más suculento, los números que salieron fueron: 02 - 08 - 10 - 20 - 41 - 43. Al no haber ganadores, quedaron vacantes $5.715.115.088.

Por último, en el Siempre Sale, los números sorteados fueron: 12 - 13 - 14 - 15 - 22 - 35. En este caso hubo 42 personas que tuvieron cinco aciertos, por lo que cada uno pasará a cobrar $9.695.590,07.

Quini 6 Entre Ríos Sorteo
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