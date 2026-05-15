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Ke Personajes lanzó su primer álbum con música propia

Ke Personajes terminó su cuenta regresiva. La banda liderada por el entrerriano Emanuel Noir presentó oficialmente Corazón ausente, su primer disco de estudio.

15 de mayo 2026 · 14:46hs
Ke Personajes lanzó su primer álbum con música propia

Ke Personajes lanzó su primer álbum con música propia

Previo al lanzamiento de Corazón ausente, el primer álbum de Ke Personajes, Emanuel Noir habló sobre la ansiedad, el crecimiento artístico y el momento más importante de la banda tras años de giras y éxitos internacionales. La cuenta regresiva terminó para Ke Personajes.

Primer álbum propio

Luego de años de crecimiento sostenido, millones de reproducciones y escenarios internacionales, la banda liderada por el entrerriano Emanuel Noir presentó oficialmente Corazón ausente, su primer disco de estudio, un trabajo que llega como síntesis de una etapa de consolidación artística y expansión musical.

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En la previa del lanzamiento, Noir reconoció la intensidad emocional que atraviesa el grupo en estas horas decisivas. “Cuando uno siente profundo, avanza rápido”, expresó sobre el proceso creativo del álbum, que según explicó encontró rápidamente su identidad y terminó convirtiéndose en una obra muy representativa del presente de la banda.

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El cantante aseguró que el disco también refleja una apertura musical más amplia y una búsqueda que va más allá de la cumbia tradicional. Esa evolución aparece vinculada al crecimiento internacional del grupo, que logró conectar con públicos de distintos países y culturas. “La música es un cordón umbilical entre razas, especies e idiomas”, reflexionó en eldestape.

Aunque hoy el nombre de Ke Personajes está inevitablemente asociado al fenómeno de la cumbia argentina, Emanuel Noir admite que atraviesa una etapa de exploración artística más diversa. En ese camino, contó que comenzó a incorporar la música clásica a su rutina diaria como una forma de combatir la ansiedad y encontrar calma en medio de la exposición constante.

Corazón ausente

“Me ducho escuchando música clásica, voy al gimnasio escuchando esa música también. Así como un psicópata afilando cuchillos”, bromeó entre risas, dejando ver una faceta más íntima y personal.

El álbum también incluye colaboraciones con artistas de fuerte proyección internacional, entre ellos Santa Fe Klan, Los Ángeles Azules y J Balvin. Para Noir, estos encuentros representan mucho más que una estrategia comercial.

“Me pone muy feliz saber que estoy a la altura y que mi búsqueda está siendo bien guiada”, sostuvo el cantante, quien además explicó que siente estas colaboraciones como un reconocimiento de colegas a los que admira profundamente.

El lanzamiento de Corazón ausente llega además después de una pausa inédita para la banda. Tras casi diez años de actividad constante, giras y escenarios sin interrupción, los músicos atravesaron un descanso de un mes y medio lejos de los shows.

Ke personajes Álbum Emanuel Noir
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