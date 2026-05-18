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Javier Milei brindará dos charlas sobre economía e inserción laboral

El presidente de la Nación, Javier Milei, comenzará la semana con dos coloquios sobre macroeconomía y el potencial productivo en Argentina.

18 de mayo 2026 · 08:44hs
Javier Milei brindará dos charlas sobre economía e inserción laboral.

Javier Milei brindará dos charlas sobre economía e inserción laboral.

El presidente Javier Milei abrirá la semana con dos charlas sobre economía: la primera será este lunes a las 9hs. en una universidad que, por el momento, no informaron cuál será ya que, según su entorno, el mandatario quiere "sorprender a los estudiantes".

Asimismo, el martes 19 a las 11.30hs. participara de otro coloquio en el que disertará sobre la inserción laboral, la visión de la macroeconomía actual y el potencial productivo de nuestro país.

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javier milei 1
Javier Milei brindará dos charlas sobre economía e inserción laboral.

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Estas actividades presidenciales se realizarán una semana antes del Cabildo Abierto de la Libertad convocado por la secretaria de Presidencia Karina Milei, quien pretende llevar esta movilización política oficialista a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, el próximo lunes 25 de mayo, a las 11hs., cuando se conmemore el 216º aniversario de la Revolución de Mayo.

A comienzos de este mes, el Presidente participó de la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken, donde ofreció un discurso ante directores ejecutivos y empresarios pertenecientes a fondos de inversión en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, con el fin de promover la atracción de capitales hacia la Argentina.

Javier Milei Presidente Economía Reforma laboral
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