El presidente de la Nación, Javier Milei, comenzará la semana con dos coloquios sobre macroeconomía y el potencial productivo en Argentina.

El presidente Javier Milei abrirá la semana con dos charlas sobre economía: la primera será este lunes a las 9hs. en una universidad que, por el momento, no informaron cuál será ya que, según su entorno, el mandatario quiere "sorprender a los estudiantes".

Asimismo, el martes 19 a las 11.30hs . participara de otro coloquio en el que disertará sobre la inserción laboral, la visión de la macroeconomía actual y el potencial productivo de nuestro país.

Javier Milei brindará dos charlas sobre economía e inserción laboral

javier milei 1 Javier Milei brindará dos charlas sobre economía e inserción laboral.

Estas actividades presidenciales se realizarán una semana antes del Cabildo Abierto de la Libertad convocado por la secretaria de Presidencia Karina Milei, quien pretende llevar esta movilización política oficialista a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, el próximo lunes 25 de mayo, a las 11hs., cuando se conmemore el 216º aniversario de la Revolución de Mayo.

A comienzos de este mes, el Presidente participó de la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken, donde ofreció un discurso ante directores ejecutivos y empresarios pertenecientes a fondos de inversión en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, con el fin de promover la atracción de capitales hacia la Argentina.