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Iñaki Arrías ganó la final del TC Pista Mouras y cerró un fin de semana perfecto en La Plata

El paranaense Iñaki Arrías se impuso de principio a fin en el autódromo Roberto Mouras y reafirmó su liderazgo en el campeonato.

17 de mayo 2026 · 15:28hs
Iñaki Arrías viene teniendo un excelente año. 

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El TC Pista Mouras regresó a La Plata este fin de semana para disputar la quinta fecha correspondiente al campeonato 2026 en el autódromo Roberto Mouras junto al TC Mouras, como es habitual. En el medio día de esta jornada de domingo, la especialidad puso en marcha la carrera final, que lo tuvo como ganador a Iñaki Arrías.

El paranaense, quien logró la pole position y triunfó en la serie única, obtuvo una nueva victoria de punta a punta dentro de la especialidad y reafirma su liderazgo en el certamen al mando de su Ford Falcon del Candela Competición. Ignacio Lovich terminó segundo y Damian Pérez completo el tercer escalón del podio.

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En el inicio de una carrera que fue del todo lineal, el único inconveniente fue protagonizado por Leonardo Forte, quien vio la bandera negra en el trazado platense luego de generar un accidente que dejó fuera a Ignacio Vilas y Bautista Roqueta.

La sexta fecha del TC Pista Mouras y TC Mouras será a partir del 6 y 7 de junio.

Resultados de la quinta fecha del TC Pista Mouras

P N° Piloto Auto Vta Mejor Dif 1°

1 145 ARRIAS IÑAKI Ford 12 1:36.108 —

2 63 LOVICH IGNACIO Dodge 12 1:36.729 7.582

3 199 PEREZ DAMIAN Dodge 12 1:36.753 2.948

4 111 QUINTANA IGNACIO Torino 12 1:37.088 0.383

5 144 TAHA MARTIN Ford 11 1:38.181 1 Vuelta

6 44 CONDE JUAN JOSE Chevrolet 11 1:36.536 0.182

7 22 DOMINGUEZ LAUTARO Chevrolet 11 1:36.998 5.636

8 30 VILLALBA GABRIEL Ford 11 1:39.158 29.309

9 100 FORTE LEONARDO PIT Ford 2 1:38.551 9 Vueltas

10 77 VILAS IGNACIO Dodge — — —

11 47 ROQUETA BAUTISTA Dodge — — —

Iñaki Arrías TC Pista Mouras La Plata Automovilismo
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